Экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам

Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на прошлой неделе допросили в рамках двух уголовных дел, расследуемых главным следственным управлением областного ГУ МВД. По данным «Ъ», бывший глава области отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В первом уголовном деле речь идет о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в АНО «Институт регионального развития». Обвиняемой по этому делу является Ольга Михеева, бывшая советница Дмитрия Азарова, которая, по данным следствия, занимала в организации сразу две должности — генерального директора и директора по стратегическому развитию и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую в действительности не выполняла.

Второе уголовное дело связано с превышением должностных полномочий неустановленными лицами из числа чиновников правительства Самарской области при передаче самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ноябре 2018 года застройщик получил три участка общей площадью 3,74 га в центре Самары взамен удовлетворения прав 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» и 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области — в счет удовлетворения прав 169 дольщиков «Дубравы».

В декабре того же года региональный минстрой возглавил сын Николая Чудаева Евгений Чудаев. В апреле 2021 года Чудаев-младший ушел в отставку, поскольку, несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра.

В Волжском районе «Древо» больше десяти лет ведет строительство микрорайона «Южный город». На улице Панова в Самаре в 2019 году началось строительство ЖК «Панова Парк» переменной этажности (от 7 до 24 этажей). Согласно данным ЕИС ЖС на участках построены более 92 тыс. кв. м жилья, 1674 квартиры.

По данным «Ъ-Волга», по этому уголовному делу против Дмитрия Азарова дали показания его бывшие подчиненные, которые сообщили, что решения в пользу ДК «Древо» губернатор принимал единолично.

Евгений Чернов, Самара