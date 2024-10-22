Экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам
Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на прошлой неделе допросили в рамках двух уголовных дел, расследуемых главным следственным управлением областного ГУ МВД. По данным «Ъ», бывший глава области отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В первом уголовном деле речь идет о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в АНО «Институт регионального развития». Обвиняемой по этому делу является Ольга Михеева, бывшая советница Дмитрия Азарова, которая, по данным следствия, занимала в организации сразу две должности — генерального директора и директора по стратегическому развитию и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую в действительности не выполняла.
Второе уголовное дело связано с превышением должностных полномочий неустановленными лицами из числа чиновников правительства Самарской области при передаче самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ноябре 2018 года застройщик получил три участка общей площадью 3,74 га в центре Самары взамен удовлетворения прав 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» и 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области — в счет удовлетворения прав 169 дольщиков «Дубравы».
В декабре того же года региональный минстрой возглавил сын Николая Чудаева Евгений Чудаев. В апреле 2021 года Чудаев-младший ушел в отставку, поскольку, несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра.
В Волжском районе «Древо» больше десяти лет ведет строительство микрорайона «Южный город». На улице Панова в Самаре в 2019 году началось строительство ЖК «Панова Парк» переменной этажности (от 7 до 24 этажей). Согласно данным ЕИС ЖС на участках построены более 92 тыс. кв. м жилья, 1674 квартиры.
По данным «Ъ-Волга», по этому уголовному делу против Дмитрия Азарова дали показания его бывшие подчиненные, которые сообщили, что решения в пользу ДК «Древо» губернатор принимал единолично.