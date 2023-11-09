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Генпрокуратура РФ проверит должностных лиц правительства Самарской области

Генпрокуратура РФ проверит действия должностных лиц правительства Самарской области при выделении земельных участков общей площадью 3,74 га на ул. Панова в центре Самары (ориентировочная стоимость на тот момент 1,5-2 млрд руб.) группе компаний «Древо» Николая Чудаева взамен удовлетворения прав 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» (на общую сумму в размере 300 млн руб.) и при выделении 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области (ориентировочная стоимость 1-1,5 млрд руб.) в непосредственной близости от многоэтажной застройки ГК «Древо» в счет удовлетворения прав 169 дольщиков того же объекта, то есть более 1 га на человека (ориентировочная стоимость удовлетворения прав требований – 350 млн. рублей) без проведения конкурентных процедур в 2018 году.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Соответствующее обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направил депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев.

В 2019 году на указанных участках в центре Самары началось строительство ЖК «Панова Парк» переменой этажности (от 7 до 24 этажей). Согласно данным ЕИС ЖС на участках построены и строятся 92 467 кв. м жилья, 1 674 квартиры. Средняя стоимость 1 кв. м, по данным ЕИС ЖС, составляет 146 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость объекта по нынешним ценам превышает 13 млрд руб.

Передача земли без торгов стала возможной после поправок в постановление правительства региона, которые позволяли исключить конкурс, если в минстрой обращался застройщик, который заключил предварительные договоры с обманутыми дольщиками. Изменения были приняты незадолго до сделки «Древа» с дольщиками «Дубравы». Примечательно, что  положения постановления, касающиеся возможности выделить землю без конкурса, использовались лишь один раз в отношении компаний ГК «Древо». Более того, в декабре 2018 года сын Николая Чудаева Евгений Чудаев стал министром строительства региона. Несмотря на попытки Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило кандидатуру Евгения Чудаева. Причиной отказа стало множество претензий к работе регионального министерства. В апреле 2021 года сын владельца «Древа» покинул должность министра строительства Самарской области. 

В 2019 году комиссия самарского УФАС подтвердила, что в мае 2018 года минстрой региона провел брифинг по решению проблемы дольщиков «Дубравы» и кроме «Древа» заранее не оповестил других инвесторов о предстоящем мероприятии.

По мнению Владимира Кошелева, «созданная закрытая и неконкурентная среда стала препятствием для удовлетворения дополнительно прав требования еще как минимум 600-700 семей обманутых дольщиков».

Евгений Чернов

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