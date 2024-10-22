Аренда складов в столичном регионе за год подорожала в 1,5 раза

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на существующие сухие складские объекты класса A в Москве и Московской области составляет 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 56% больше, чем на начало октября 2023-го. Об этом рассказал член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate (бывшая JLL) Евгений Бумагин на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ».

Ставка аренды на строящиеся объекты составляет 12,5 тыс. руб. (без OPEX, НДС и коммунальных платежей), что больше прошлогоднего показателя на 67%, а ставка на BTS-объекты, по оценке IBC Real Estate, достигает 10,5 тыс. руб. (+36%).

По словам господина Бумагина, объем общего предложения на рынке столичного региона прирастает. Сейчас он составляет 30,1 млн кв. м складов класса A и B, что больше аналогичного результата 2023-го на 6%. Несмотря на рекордные значения прошлого года, растет и объем спроса. Сейчас он достигает 2,7 млн кв. м (+11%).

«Это связано с рекордным спросом всего лишь от двух игроков. Рынок жестко консолидирован, поэтому порядка 40% в этих цифрах — это спрос от "Сберлогистики" и "Озона". Если мы бы говорили о региональном развитии e-com, то там порядка 90% спроса формирует сегмент многоканального ритейла и онлайн-операторов, что является достаточно рискованным и говорит о том, что этот тренд не долгосрочный»,— отметил Евгений Бумагин.

Настораживающим фактором, по его мнению, является снижение объема нового строительства. На текущий момент это 891 тыс. кв. м, что меньше аналогичного прошлогоднего результата сразу на 14%. «Это связано с тем, что достаточно дорого стало строить склады. При этом, на мой взгляд, индикатор, на который стоит обращать внимание,— это вакантность. На начало года она составляла не больше 100 тыс. кв. м, то есть 0,1–0,2%. На текущий момент вакансия — 1,2%, и она продолжает расти»,— добавил господин Бумагин.

Он также рассказал, что объем инвестиций в складскую недвижимость класса А за девять месяцев 2024 года составил порядка 111 млрд руб. по всей России, что не только превосходит в 2,2 раза результат аналогичного периода 2023-го, но и результат прошлого года в целом (66 млрд руб.), а также 2022-го (83 млрд руб.), 2021-го (74 млрд руб.) и всех предыдущих.

Рост грузопотока и дефицит кадров стимулировали интерес бизнеса к услугам ответственного хранения. Это способствует росту активности логистических операторов на складском рынке: объем их сделок в текущем году может вырасти более чем на 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Логисты складируют площади».