Логисты складируют площади

Рост грузопотока и дефицит кадров стимулировали интерес бизнеса к услугам ответственного хранения. Это способствует росту активности логистических операторов на складском рынке: объем их сделок в этом году может вырасти более чем на 20%. Но дефицит площадей и проблемы с прогнозированием грузопотоков в дальнейшем могут стать сдерживающими факторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем сделок аренды и покупки складских площадей логистическими компаниями в России в этом году может составить 504,7 тыс. кв. м, увеличившись на 22,2% год к году, подсчитали в Nikoliers. В 2025 году, по прогнозам аналитиков, поглощение сохранится на достигнутом уровне и может составить 511,5 тыс. кв. м. В CORE.XP говорят о появлении на складском рынке крупных сделок с логистическими операторами. Совокупный объем сделок на этом рынке, согласно NF Group, в этом году составит около 7 млн против 7,6 млн кв. м год назад.

В ПЭК: 3PL говорят, что с начала года увеличили площади в Приволжском и Уральском федеральных округах в два раза. Аналитики IBC Real Esate добавляют, что помимо Московского региона интерес логистов прослеживается к складам в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

За рубежом логистические операторы — одни из ключевых потребителей складов, но в России их доля ранее не превышала 10% общего поглощения, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Сейчас он видит потенциал роста. «Из-за дефицита площадей и удорожания аренды игроки чаще прибегают к услугам ответственного хранения»,— рассуждает эксперт.

Аналитики Nikoliers обращают внимание на то, что спрос логистов на склады растет параллельно с увеличением грузооборота автотранспорта.

За январь—август показатель, согласно Росстату, достиг 256,1 млрд тонно-километров, прибавив 7,4% год к году. Одновременно набрать персонал для обслуживания и быстрого расширения собственных складов бизнесу непросто, замечают в компании.

Директор ПЭК: 3PL Иван Масалов считает, что в январе—сентябре спрос на комплексную складскую логистику (3PL) в России вырос на 25% год к году. Он ждет, что компании будут активнее отказываться от собственных складов в пользу аутсорсинга. Схожую динамику фиксирует и заместитель гендиректора Российского аукционного дома Григорий Начинкин, замечая, что интерес к услугам логистов растет пропорционально интересу к складам в целом. Управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов говорит, что за два года портфель клиентов его компании вырос на 40%.

Сдерживают активность логистических операторов, по мнению партнера NF Group Константина Фомиченко, отсутствие на рынке значительного объема свободных площадей и высокие ставки строящихся объектов. «Для выхода на рентабельность приходится сильно увеличить тарифы на хранение и обработку, но не все потенциальные клиенты готовы к этому»,— считает он.

47,1 миллиона квадратных метров составил общий объем качественного складского предложения в России в сентябре 2024 года, по данным NF Group.

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорит, что средняя стоимость аренды качественного сухого склада в России сейчас 10–12 тыс. руб. за кв. м в год, год к году ставки выросли в полтора раза. Господин Начинкин не исключает, что динамика сохранится. «Строительство новых объектов в условиях "дорогих" денег затруднено, а спрос быстро увеличивается»,— рассуждает он.

Антон Алябьев поясняет, что логистическим операторам сложнее, чем другим игрокам, заключать долгосрочные контракты с девелоперами: их бизнес зависит от краткосрочных договоров с конечными пользователями. Партнер Skladman USG Евгений Нумеров считает, что такие игроки стремятся заходить в проекты, только имея под них якорного клиента. Но эксперт не ждет снижения их спроса. Дороговизна площадей и отсутствие вакантных объектов будут стимулировать бизнес обращаться к профильным игрокам, рассуждает он.

Господин Алябьев добавляет, что в этом заинтересованы игроки, чья деятельность связана с сезонностью, и потребность в увеличении мощностей хранения существует в определенные периоды года. Хотя директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко замечает, что прогнозировать динамику грузовых потоков по стране в условиях санкционного давления не так просто — это может быть сдерживающим фактором для всего складского рынка и логистических операторов в частности.

Александра Мерцалова