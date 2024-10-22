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Коммерсантъ FM
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Соцсеть Х запустила поисковик по горячим темам для подписчиков Premium+

Соцсеть Х добавила функцию Radar, которая анализирует тренды и предоставляет информацию о последних темах, обсуждаемых на платформе. Доступ к функции получат подписчики самого дорогого тарифа Premium+ по цене $16 в месяц или $168 в год.

С помощью Radar получится отслеживать скорость и объем обсуждений, что поможет эффективнее планировать время выпуска постов и считать охват аудитории.

Ранее воспользоваться функцией могли только маркетологи прошедших верификацию компаний по цене $1 тыс. в месяц при ежемесячной оплате и $833,33 — при годовой. После оформления подписки они получали средство визуализации активности трендов, аналитики ключевых слов и фильтрации обсуждений в режиме реального времени.

Евгений Федуненко

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