В Тюмени планируют открыть доставку продуктов «Яндекс Лавка»
В Тюмени планируют запустить доставку продуктов «Яндекс Лавка». В городе появились плакаты с анонсированием, сообщили местные жители под публикацией компании во «ВКонтакте». На горячей линии сервиса доставки «Ъ-Урал» также подтвердили информацию о планах начать работу, однако дату запуска не уточнили.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным на середину октября, среди жителей Екатеринбурга продолжают набирать популярность сервисы доставки еды. В частности, по оценкам «Яндекс Лавки», число онлайн-заказов продуктов и готовой еды увеличилось на 60%. Эксперты отмечают, что до конца года российский онлайн-рынок продуктов и готовой еды прирастет до 1,5 трлн руб., поскольку люди будут стремиться уделять больше времени не приготовлению пищи, а хобби и друзьям.