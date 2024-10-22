В Тюмени планируют открыть доставку продуктов «Яндекс Лавка»

В Тюмени планируют запустить доставку продуктов «Яндекс Лавка». В городе появились плакаты с анонсированием, сообщили местные жители под публикацией компании во «ВКонтакте». На горячей линии сервиса доставки «Ъ-Урал» также подтвердили информацию о планах начать работу, однако дату запуска не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным на середину октября, среди жителей Екатеринбурга продолжают набирать популярность сервисы доставки еды. В частности, по оценкам «Яндекс Лавки», число онлайн-заказов продуктов и готовой еды увеличилось на 60%. Эксперты отмечают, что до конца года российский онлайн-рынок продуктов и готовой еды прирастет до 1,5 трлн руб., поскольку люди будут стремиться уделять больше времени не приготовлению пищи, а хобби и друзьям.

Полина Хабарова