Еда ушла с кухни в интернет

Среди жителей Екатеринбурга продолжают набирать популярность сервисы доставки еды. В «Яндекс Еде» спрос на покупку продуктов через интернет за год вырос на 63%, в «Купере» (бывший «Сбермаркет») — в 1,5 раза. По оценкам «Яндекс Лавки», число онлайн-заказов продуктов и готовой еды увеличилось на 60%. Эксперты отмечают, что до конца года российский онлайн-рынок продуктов и готовой еды прирастет до 1,5 трлн руб., поскольку люди будут стремиться уделять больше времени не приготовлению пищи, а хобби и друзьям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным на август, в России сегмент доставки готовой еды из заведений общепита вырос на 40% год к году, число заказов — на 16%, средний чек — на 20%, сообщили в агентстве Infoline. Аналитики отмечают, что рост сегмента онлайн-продаж продуктов питания и напитков (e-grocery) в июле—сентябре продолжил ускоряться.

Эксперты Infoline подчеркнули, что драйвер развития индустрии смещается из центральный части России в регионы.

«Крупные игроки сегмента из-за начавшегося в Москве замедления роста рынка онлайн-доставки FMCG-ассортимента стали наращивать плотность заказов в регионах и продолжали экспансию в новые города»,— отметил генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, добавив, что, например, 80% онлайн-заказов в сети «Магнит» приходится на регионы за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участники рынка Свердловской области подтвердили, что онлайн-продажи продуктов и готовой еды выросли за прошедший год. В «Яндекс Еде» и «Деливери» подчеркнули, что на долю регионов приходится почти половина всех заказов.

«Это связано с тем, что доставка все больше проникает в жизнь людей и становится привычной услугой. Наблюдаем также рост более молодой аудитории (71% пользователей доставки — молодежь до 35 лет), для которой доставка — уже сформировавшаяся привычка»,— пояснили в сервисе.

В пресс-службе добавили, что спрос на доставку еды из ресторанов и магазинов за год показал «серьезную динамику». «Число заказов в сентябре в "Яндекс Еде" увеличилось на 63%, оборот — на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— дополнили в компании.

В сервисе доставки из магазинов и ресторанов «Купер» (ранее — «Сбермаркет») рассказали, что жители Екатеринбурга стали в 1,5 раза чаще, чем год назад, заказывать продукты с быстрой доставкой.

«Сейчас заказы с быстрой доставкой — это почти каждый второй заказ в сервисе в городе. Наиболее популярны у местных жителей овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, фрукты и мясо»,— отметили в пресс-службе сервиса.

В «Яндекс Лавке» пояснили, что в сентябре число заказов на рынке Екатеринбурга выросло на 56% год к году, а оборот — на 85%. «Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов. Она уже занимает около 25% в структуре продаж сервиса. Спрос на эту продукцию в Екатеринбурге в сентябре вырос практически на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Готовая еда присутствует в каждом третьем заказе»,— отметили в сервисе. Среди популярных в сентябре блюд в «Яндекс Лавке» назвали куриный шницель с пюре и хот-дог с корейской морковкой. Из продуктов в базовую корзину жителя Екатеринбурга входят вода, хлеб, газировка и бананы.

«Люди хотят специализироваться на том, в чем они лучше разбираются и иметь больше свободного времени, чтобы провести его с друзьями, заняться йогой, спортом, походами, а не быть рабом кухни. Поэтому рынок отвечает этой тенденции и предлагает готовую продукцию без консервантов благодаря новым технологиям, которые позволяют продлевать сроки годности. Дальше рынок доставки продуктов и готовой еды будет прирастать, а время на кухне будут проводить те, для кого это не мучение, а своего рода искусство»,— отметил бизнесмен Александр Оглоблин, ранее специализировавшийся на ритейле. Он добавил, что доставка пользуется наибольшим спросом в тех территориях, где у населения высокий доход.

Михаил Бурмистров прогнозирует, что по итогам года в целом по России сегмент e-grocery вырастет на 57%, до 1,45 трлн руб., а продажи продуктовых наборов и готовых рационов — на 22%, до 18,4 млрд руб.

Анастасия Таначева