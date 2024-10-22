Депозитарные расписки Globaltrans допущены к торгам на бирже Астаны

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) транспортного оператора Globaltrans с 22 октября допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания. Заявление о допуске к листингу и к торгам на AIX было подано 15 октября.

После завершения добровольного делистинга ГДР с Мосбиржи, Санкт-Петербургской биржи и Лондонской фондовой биржи (LSE) AIX станет единственной платформой, на которой будут осуществлять листинг и торговлю бумагами Globaltrans. В рамках листинга на AIX Globaltrans не намерена размещать новые акции или ГДР, уточняется в пресс-релизе.

13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил добровольный делистинг с СПБ Биржи и LSE. 7 октября Globaltrans подала заявку на делистинг расписок с Мосбиржи. 8 октября компания запустила выкуп расписок по 520 руб. за бумагу. Вчера, 21 октября, были прекращены торги ГДР Globaltrans режиме Т+1 на Мосбирже.

Globaltrans занимается перевозкой навалочных и наливных грузов. Компания владеет активами в России, на Украине и в Эстонии. Парк компании включает 64,5 тыс. единиц подвижного состава.

О деятельности компании — в интервью главы совета директоров Globaltrans Сергея Мальцева.