Глюкоза оштрафована на 5 тыс. руб. за употребление наркотиков

Мировой судья судебного участка №442 назначил штраф в размере 5 тыс. руб. певице Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза. Она признана виновной в употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в ночном клубе Mutabor

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в ночном клубе Mutabor

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В административном протоколе говорится, что полицейский заметил, что певица была «внешне по визуальным признакам в состоянии наркотического опьянения» в аэропорту Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования.

«Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств — наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа»,— говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы в Telegram. Не уточняется, признала ли Глюкоза вину.