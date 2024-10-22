Блинкен прибыл в Израиль для возобновления переговоров о прекращении войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках турне по странам Ближнего Востока прибыл в Израиль, передает AFP. Господин Блинкен проведет встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Госсекретарь рассчитывает возобновить переговоры о прекращении войны в секторе Газа и освобождении заложников, а также урегулировании конфликта в Ливане.

Турне Энтони Блинкена продлится с 21 по 25 октября, сообщал Госдеп. США уверены, что эта поездка поможет продвинуться в согласовании прекращения огня в Газе, заявил накануне на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. По его словам, Энтони Блинкен проведет «очень важные переговоры с партнерами» в Израиле и других ближневосточных странах. В Госдепе утверждают, что раньше достижению прекращения огня мешал глава политбюро палестинского движения «Хамас» Яхья Синвар, который был убит 17 октября.

18 октября «Хамас» подтвердил гибель своего лидера, однако движение отказалось сложить оружие и сдаться. В «Хамасе» пообещали, что не вернут израильских заложников до завершения боевых действий в Газе и полного вывода всех военных из сектора. СМИ писали, что «Хамас» пока пытается скрыть личность преемника Яхьи Синвара.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».