Израиль уложил «ходячего мертвеца»

Израиль ликвидировал лидера «Хамаса» Яхью Синвара — одного из главных организаторов нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху называл его «ходячим мертвецом», обещая ликвидировать при первой возможности. Устранение лидера «Хамаса» может повлечь за собой кардинальный перелом в войне Израиля в Газе и потенциально ускорить переговоры о прекращении огня. В последние месяцы именно жесткая позиция Яхьи Синвара во многом мешала согласовать перемирие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израиль отпустил видного хамасовца Яхью Синвара из тюрьмы в октябре 2011 года (на фото: сразу после освобождения) в рамках сделки по освобождению солдата Гилада Шалита, а в октябре 2024-го ликвидировал в Газе теперь уже лидера группировки

Фото: Mohammed Salem / Reuters Израиль отпустил видного хамасовца Яхью Синвара из тюрьмы в октябре 2011 года (на фото: сразу после освобождения) в рамках сделки по освобождению солдата Гилада Шалита, а в октябре 2024-го ликвидировал в Газе теперь уже лидера группировки

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильские военные 17 октября сообщили, что ликвидировали трех членов «Хамаса» на юге Газы в районе Рафаха. Днем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что личности убитых пока не подтверждены, но «проверяется возможность» того, что одним из них был лидер группировки Яхья Синвар.

Израильские специалисты начали проводить анализ ДНК убитых и сравнивать их с образцами, взятыми ранее у главы «Хамаса». Спецслужбы Израиля собрали биоматериал Яхьи Синвара еще во время его заточения в израильских тюрьмах, в которых он в общей сложности провел 22 года.

Первым официальным лицом, подтвердившим гибель хамасовца, стал глава МИД Израиля Исраэль Кац. А вслед за ним о ликвидации Яхьи Синвара заявил и ЦАХАЛ.

По состоянию на вечер четверга «Хамас» официально никак не прокомментировал сообщения о гибели своего лидера. Портал «Аль-Мадж», связанный с радикальным движением, призвал палестинцев ждать информации о Яхье Синваре от официальных лиц «Хамаса», а не от израильских СМИ.

Впрочем, палестинская группировка может до последнего отрицать информацию о его убийстве — так уже было в случае с лидером военного крыла «Хамаса» Мухаммедом Дейфом. Израиль еще в июле заявил, что убил высокопоставленного хамасовца. Однако представитель движения в Бейруте Али Барака после этого заявил арабским СМИ, что Мухаммед Дейф «чувствует себя хорошо». 1 августа израильские военные официально подтвердили факт убийства функционера «Хамаса», но в группировке отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

ЦАХАЛ 17 октября отдельно отметил, что в здании, где были убиты трое хамасовцев, не было никаких признаков присутствия израильских заложников. Во время нападения 7 октября 2023 года «Хамас» захватил более 250 пленных из Израиля, часть из них удалось освободить во время первого и единственного раунда перемирия в ноябре того же года. В плену у группировки, по оценке спецслужб Израиля, остается 101 заложник. Портал «Валла» ранее писал, что Яхья Синвар окружил себя по меньшей мере 20 израильскими заложниками. Этот живой щит якобы не давал ЦАХАЛу возможности нанести прямой точечный удар по тоннелю, где укрывался глава группировки.

Ликвидация Яхьи Синвара еще больше повышает ставки в борьбе за освобождение заложников.

Их семьи опасаются, что «Хамас» может убить всех пленников в отместку за убийство своего лидера. Сразу после публикации первых сообщений о возможной гибели Яхьи Синвара Форум семей заложников обратился к правительству Израиля с призывом использовать ликвидацию лидера группировки для заключения немедленной сделки по освобождению пленных.

Тем более что после убийства своего лидера «Хамас» может стать куда сговорчивее — Яхья Синвар, после того как возглавил радикальное движение в августе, занял жесткую позицию на переговорах. Он, в частности, отказывался идти на компромисс с Израилем по вопросу будущего статуса Филадельфийского коридора (узкая полоса земли на границе Газы и Египта), а также по вопросу о числе палестинских заключенных, которых еврейское государство должно освободить во время сделки. Убийство Яхьи Синвара может стать поворотным моментом с точки зрения перспектив сделки Израиля с «Хамасом» и будущего Газы.

Как отмечает в соцсетях эксперт Европейского совета по международным отношениям Мухаммед Шехада, наиболее вероятный кандидат на пост нового лидера движения — родной брат Яхьи Синвара Мухаммед. Он считается одним из главных военачальников боевого крыла «Хамаса». Еще один кандидат — член политбюро «Хамаса» Халиль Аль-Хайя, который в последние месяцы выступал в качестве дипломатического посланника группировки во время визитов в Иран. Его считают наиболее умеренным голосом внутри движения.

Эльнар Байназаров