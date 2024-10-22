Колумбийская полиция задержала крестного отца итальянской мафии

В Медельине на северо-западе Колумбии задержан итальянец Густаво Ночелла (Гермес). Полиция называет его еще одним крестным отцом итальянской мафии и одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире. Задержать 58-летнего Гермеса удалось благодаря его любви к бильярду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густаво Ночелла

Фото: Colombia National Police Густаво Ночелла

Фото: Colombia National Police

Операцию по задержанию наркобарона колумбийская полиция провела в содействии с итальянскими коллегами, Европолом и Великобританией. Глава полиции южноамериканской страны Уильям Рене Саламанка сообщил в соцсети X, что преступника выдал бильярдный стол. Как пишет местное издание Semana, Гермес менял квартиру каждые три месяца, но в каждую из них он заказывал бильярдный стол.

Как отмечает полиция Колумбии, Гермес является «связующим звеном между кланами Ринальди-Формикола, Амато-Пагано и Де Микко и южноамериканской мафией». Утверждается, что он занимался торговлей крупными партиями наркотиков. Подготовка к операции велась в течение полугода.