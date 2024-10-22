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Коммерсантъ FM
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МЧС предупредило об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

МЧС России предупредило о возможности подхода мощного цунами к четырнадцати городам и нескольким десяткам населенных пунктов в трех регионах на Дальнем Востоке. Волны могут обрушиться на побережье со скоростью до 1 тыс. км/ч.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья»,— сообщается на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что опасность цунами в том, что за первой волной обычно следует еще несколько более мощных. Там добавили, что цунами представляют наибольшую угрозу для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных океанических берегах, а также объектов, которые находятся на вершине заливов и бухт, открытых к океану, куда цунами может нагнать большой объем воды.

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