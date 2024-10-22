Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530. 6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4380. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4150. 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890. 9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3735. 10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3570. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3405. 12 (13). Томми Пол (США) — 3215. 13 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3060. 14 (14). Хольгер Руне (Дания) — 2985. 15 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2625. 16 (16). Юго Эмбер (Франция) — 2515. 17 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2425. 18 (19). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2310. 19 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2130. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2090… 24 (26). Карен Хачанов — 1985… 60 (58). Роман Сафиуллин — 888… 75 (59). Павел Котов (все — Россия) — 745.
Рейтинг WTA
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков. 2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9665. 3 (3). Кори Гауфф — 5963. 4 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 5785. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 5144. 7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480. 8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698. 9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500. 10 (10). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194. 11 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176. 12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975. 13 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2974. 14 (15). Паула Бадоса (Испания) — 2898. 15 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2738. 16 (16). Диана Шнайдер — 2585. 17 (19). Мирра Андреева (обе — Россия) — 2578. 18 (17). Марта Костюк (Украина) — 2493. 19 (18). Донна Векич (Хорватия) — 2308. 20 (20). Мэдисон Кис (США) — 2206… 23 (23). Людмила Самсонова — 2035… 28 (27). Екатерина Александрова — 1848… 30 (29). Анастасия Павлюченкова — 1796... 37 (37). Анастасия Потапова — 1482... 61 (65). Камилла Рахимова — 990. 62 (63). Вероника Кудерметова — 988... 65 (67). Эрика Андреева — 947… 85 (99). Анна Блинкова (все — Россия) — 815.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.