3,1 процента составляет ставка Народного банка Китая (НБК) по кредитам сроком на один год после заседания 21 октября. Регулятор снизил ее на 25 базисных пунктов (б. п.) — до рекордного минимума. Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 25 б. п., до также минимальных 3,6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, предполагали, что ставка по кредитам сроком на год составит 3,15%, на пять лет — 3,65%. Более заметное смягчение денежно-кредитной политики НБК объясняется данными за третий квартал. Рост ВВП Китая в июле—сентябре замедлился до 4,6% после 4,7% во втором квартале и 5,3% — в первом. Одной из ключевых проблем остается слабость внутреннего спроса в КНР.

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