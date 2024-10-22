Софт вернулся на завод

Рынок инженерного софта в 2024 году впервые за два года покажет рост, следует из данных Strategy Partners, и составит 50 млрд руб. Причина — в оживлении основных сфер потребления такого ПО: строительной отрасли и машиностроения. При этом показатели все еще не доходят до уровня 2021 года, когда эта сфера оценивалась в 65 млрд руб. Участники рынка обращают внимание, что тогда рынок формировался вокруг комплексных продуктов, а нынешние российские решения в этой сфере еще находятся на этапе разработки и тестового внедрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обзором российского рынка инженерного ПО (преимущественно используется в работе критической информационной инфраструктуры, КИИ, а также в строительстве и т. д.), подготовленным аналитиками Strategy Partners. По итогам 2024 года, по их данным, рынок вырастет на 20%, до 50 млрд руб. Они объясняют это тем, что машиностроение и строительная отрасль, где используется такое ПО, растут опережающими темпами относительно экономики России в общем.

Рынок вернулся к росту впервые после падения в 2022 (46 млрд руб.) и 2023 (41 млрд руб.) годах.

К 2030 году аналитики ожидают его роста до 74 млрд руб., из которых 69 млрд руб. придется на выручку разработчиков и поставщиков ПО (оставшаяся доля придется на услуги компаний).

При этом показатели 2024 года все еще ниже тех, что наблюдались до начала военной операции на Украине: в 2021 году объем рынка оценивался в 65 млрд руб.

Инженерные программные решения используются в трех ключевых направлениях работы — «проектировании машин и механизмов, разработке конструкций зданий и инфраструктуры и оптимизации процессов», объясняет менеджер продукта «Кроникс-М» и руководитель проектов «Девелоники» (ГК Softline) Михаил Меркурьев. В 2023–2024 годах ЕС и США запретили поставку в Россию систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD, и другого ПО для промышленности и управления предприятием (см. “Ъ” от 13 июня). При этом с 2025 года на объектах КИИ будет запрещено использовать иностранное системное ПО (см. “Ъ” от 17 октября).

Больше половины рынка инженерного ПО в 2021 году приходилось на системы жизненного цикла изделия (PLM), объем этого сегмента оценивался в 33 млрд руб., следует из данных Strategy Partners. Фактически рынок включал в себя не инженерное ПО как таковое, а именно его связку с PLM-системами, объясняет гендиректор компании «Смарттурботех» Андрей Скатин. «Такие комплексы позволяли планировать проектирование, производство, выпуск продукции. Существующие сейчас российские разработки не имеют большого списка заказчиков, под которых можно было бы их дорабатывать»,— говорит он. Восстановление рынка он связывает именно с доработкой российских PLM-систем до уровня, соответствующего запросам заказчика.

По итогам 2024 года Strategy Partners ожидает роста этого сегмента с 15 млрд до 18 млрд руб.

Иностранные инженерные продукты все еще занимают значительную долю в объеме используемых в РФ — около 50–60% у крупного бизнеса и 20–30% у госкомпаний, оценивает гендиректор компании «Базис» Давид Мартиросов. «Сложности миграции на российские решения связаны с тем, что переходить на новые продукты как технически трудно, так и непривычно»,— говорит он. Рост рынка, по его словам, сдерживают три фактора — инертность компаний, нехватка специалистов и большое количество мелких игроков, «только в области виртуализации в реестре отечественного ПО представлено около 50 компаний — соперничающие решения идут примерно в одном направлении, и ресурсы рынка в целом тратятся неэффективно».

Снижение объема рынка в 2022–2023 годах было отчасти связано с «тестированием новых решений, которые ранее не использовались, и их адаптацией», а также с затратами времени на внедрение и обучение персонала, говорит директор департамента управления продуктом «Нанософт разработка» Сергей Сыч. Эти процессы, по его словам, уже приводят к результату — «лояльность пользователей растет, инерция использования западных продуктов снижается».

Юрий Литвиненко