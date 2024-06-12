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Коммерсантъ FM
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Санкции ПО полной программе

Под экспортный контроль попал софт для предприятий и промышленности

США запретили поставлять в Россию ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американского Минторга. Юристы видят в этом признаки гармонизации санкционного законодательства США и ЕС: европейские власти ранее запретили предоставлять доступ к такому софту в РФ. Новый запрет также касается обновлений ПО и сопутствующих услуг и затронет все российские лица, вне зависимости от отрасли и персональных санкций.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

США расширяют санкции в отношении российского технологического сектора, следует из документа, подготовленного к публикации в Федеральном регистре 12 июня.

Новые ограничения касаются нескольких аспектов работы IT-рынка. Это, в частности, поставки промышленного софта в Россию и Белоруссию, предоставление IT-услуг физлицам и юрлицам из РФ и ограничения для конкретных российских компаний.

Так, по новым правилам, которые вступят в силу спустя 90 дней после опубликования, поставщики промышленного и бизнес-софта из США должны будут получать экспортные лицензии для поставки в РФ и Белоруссию как самого ПО, так и его обновлений. Речь идет о ПО для промышленных процессов и управления предприятием: САПР и CAD-системы, системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т. п.

Также Минторг США ввел норму, запрещающую поставку в РФ без специальной лицензии программ класса EAR99 (к нему в целом относятся потребительские товары и продукты). США уже осуществляли контроль за поставкой товаров данного класса, но в случае поставок для военного использования или «военным конечным потребителям». В документе указано, что Бюро промышленности и торговли (BIS) ожидает пять заявок в год на получение таких лицензий.

Одновременно американский Минфин ввел блокирующие санкции в отношении компаний электронной промышленности: производителей печатных плат «Резонит» и телекоммуникационного оборудования «Микран», поставщиков «ДП Микрочип» и «ФабЦентр», производителя спутников SR Space и ряда других. Гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил “Ъ”, что «попадание компании в список указывает на то, что сам факт работы в РФ — повод оказаться под санкциями». В других компаниях не ответили на запросы.

Санкции запрещают предоставлять услуги, связанные с упомянутым ПО, и оказывать консультационные услуги по проектированию в области IT как для юрлиц, так и для граждан.

Старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова поясняет, что ограничения касаются экспорта и реэкспорта ПО и «работают по “страновому” признаку, вне зависимости от того, входит ли российский лицензиат в SDN-list или черный список Минторга США». В целом она видит в новых ограничениях «признаки гармонизации» с теми, что ранее были введены ЕС: «В последнее время государства—лидеры по части антироссийских санкций стремятся к единообразию».

ПО для промышленности и управления предприятиями уже становилось объектом санкций со стороны ЕС: 12-й пакет, введенный в декабре, подразумевал запрет на доступ компаний из РФ к ERP, BI и CRM-системам, 20 июня у подразделений иностранных компаний в РФ закончится предоставленное право на использование таких программ. С 15 мая, сообщала группа Softline, российские компании уже столкнулись с остановкой подписок на ПО от Microsoft: Visio Online, Project Online, Power BI. В Softline не ответили “Ъ” на вопрос о новых санкциях.

Правила подразумевают, что под контроль США попадает и реэкспорт разработок с частичным использованием американских технологий, отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП Денис Примаков: «Если в товаре есть 10% американского происхождения, то его реэкспорт также ограничен в РФ».

Новые ограничения скажутся на закупках американского ПО в третьих странах, полагает юрист АБ NSP Глеб Бойко: «Отдельные иностранные поставщики могут увидеть для себя риски содействию обхода санкций США».

BIS США, по его мнению, будет в большинстве случаев отказывать в выдаче экспортных лицензий, если речь не идет об основаниях «гуманитарного характера» или обеспечении технологической безопасности.

Перспективы российских облачных сервисов в условиях санкций

При этом собеседник “Ъ” среди разработчиков ПО считает, что новые ограничения могут напрямую коснуться и российских разработчиков-физлиц. Например, для них могут быть заблокированы услуги GitHub, Google Диск, хранилища Microsoft и т. д., поскольку «все коммерческие организации, предоставляющие IT-услуги, должны придерживаться новых правил». Речь не идет о доступе к самим проектам, уточняет источник “Ъ”, а именно о блокировке предоставления услуг по размещению отечественных репозиториев (компаний и физлиц), т. е. россияне не смогут хранить свой код на таких коммерческих сервисах.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Анна Занина, Татьяна Исакова

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