У зарплат улучшилась логистика

Рост расходов на оплату труда в транспортно-логистическом секторе становится одним из главных факторов увеличения себестоимости наряду с затратами на технику, горючее, запчасти и аренду. С начала года участники рынка отмечают увеличение расходов на персонал до 40% и не видят причин к изменению ситуации в ближайшее время. По прогнозам компаний и экспертов, в 2025 году траты в отрасли по этой статье расходов могут вырасти еще примерно на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) на логистическом рынке с начала года выросли вплоть до 40%, оценили компании. Гендиректор «Скиф-Карго» Сергей Чернов отмечает, что «в первую очередь это водители и складской персонал». Если сравнивать с первой половиной 2023 года, то ФОТ вырос вдвое, добавляет он. Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова говорит, что «тенденция к росту зарплат в транспортно-логистическом сегменте прослеживается как на уровне производственного персонала, так и на уровне административного». По ее словам, все большим спросом на рынке начинают пользоваться специалисты, работа которых связана с внедрением цифровых технологий, например разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики и аналитики.

Глава «Да-Транса» Павел Янченко говорит, что уровень затрат компании за год вырос на 30% и основной рост пришелся на ФОТ. «Во-первых, кадровый голод диктует свои условия,— поясняет он необходимость повышения зарплат.— Во-вторых, индексация зарплаты важна для удержания действующих сотрудников». Об этом же говорит глава «Логистик-Авто» Сергей Масовец, отмечая, что операционные затраты компании в 2024 году выросли на 27%. «Инфляция повлияла на рост зарплат и дефицит кадров,— рассказывает он.— В результате компания была вынуждена отреагировать и в течение года постепенно поднимать вознаграждение всем сотрудникам». Также подорожали аутсорсинговые услуги: техническая поддержка CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), автоматизация 1С, юридические услуги.

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов фиксирует общий рост затрат на 30% в первую очередь в связи с увеличением затрат на персонал, а также с повышением стоимости аренды складов на фоне дефицита складских площадей. По его словам, сейчас ставка находится на уровне 10–12 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. В отдельных случаях новые склады могут сдаваться по 15 тыс. руб. за 1 кв. м в год. А в 2022 году аренда в среднем обходилась в 5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечает господин Власов. По его словам, 3PL-операторы, которые используют арендованные площади, несут дополнительные издержки, вызванные нестабильной ситуацией на рынке складской недвижимости.

Совладелец и заместитель гендиректора ПЭК Вадим Филатов добавляет, что росту себестоимости способствует и увеличение расходов на приобретение грузовиков, которые возросли вслед за ростом ставок лизинга. «Ассоциация "Автогрузэкс" сообщает, что уже в третьем квартале этого года ставки по некоторым контрактам превышали 27–29% годовых,— говорит он.— Льготный лизинг доступен только для отечественной техники, а в отношении зарубежной неприменим». Стоимость иностранной грузовой техники продолжит расти вслед за повышением утильсбора с 1 октября на 70–85% в зависимости от категории иностранной техники, напоминает он. Как отмечает господин Филатов, ссылаясь на данные «Автогрузэкс», в этом году средняя стоимость седельных тягачей вырастет на 12%, до 9,8 млн руб. Стоимость запчастей для грузовиков за январь—август увеличилась в среднем на 15% год к году, добавляет он.

В 2025 году продолжение роста расходов на оплату труда неминуемо, соглашаются участники рынка. Вадим Филатов говорит, что объективных предпосылок для замедления роста затрат на ФОТ и грузовую технику на сегодня нет. По данным ПЭК, в следующем году себестоимость логистики может вырасти на 7–10%. Полина Давыдова полагает, что в 2025 году зарплаты в транспортно-логистическом сегменте вырастут не менее чем на 17%. Сергей Чернов прогнозирует «стабильный дефицит кадров» в 2025 году вместе с ростом инфляции, затрат на ГСМ, повышением тарифов и т. п.

Сергей Масовец говорит, что его компания, «возможно, будет переходить к массовому обучению, чтобы снизить стоимость одного нанятого и обученного сотрудника». А основатель портала Main Transport Роман Судоргин называет «единственным рабочим решением» для всех логистов автоматизацию — «в первую очередь это беспилотные грузовики».

Наталья Скорлыгина