Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Домодедове задержали учителя по подозрению в изнасиловании школьницы

В подмосковном Домодедове сотрудники полиции задержали преподавателя одной из школ. Учитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст.132 УК).

По данным следствия, 17 сентября педагог, находясь в помещении учебного учреждения, «совершил в отношении ученицы противоправные действия», сообщила пресс-служба регионального СКР. Во время оперативных действий в школе преподаватель сказал, что не понимает, за что его задерживают.

Следствием также проверяется информация о причинении учителем телесных повреждений другому ученику. Незадолго до сообщения о задержании в соцсетях распространялся видеоролик, на котором педагог тянет ученика за ухо. Эти действия, по данным РЕН ТВ, следствие квалифицировало как побои (ст. 116 УК).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...