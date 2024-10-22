В Домодедове задержали учителя по подозрению в изнасиловании школьницы

В подмосковном Домодедове сотрудники полиции задержали преподавателя одной из школ. Учитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст.132 УК).

По данным следствия, 17 сентября педагог, находясь в помещении учебного учреждения, «совершил в отношении ученицы противоправные действия», сообщила пресс-служба регионального СКР. Во время оперативных действий в школе преподаватель сказал, что не понимает, за что его задерживают.

Следствием также проверяется информация о причинении учителем телесных повреждений другому ученику. Незадолго до сообщения о задержании в соцсетях распространялся видеоролик, на котором педагог тянет ученика за ухо. Эти действия, по данным РЕН ТВ, следствие квалифицировало как побои (ст. 116 УК).