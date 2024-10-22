Петербуржцев предупредили о сильном ветре и «желтом» уровне опасности во вторник

В Петербурге ожидается очередное ухудшение погодных условий. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по прогнозу Северо-Западного УГМС, во вторник, 22 октября, в городе усилится ветер. Его порывы могут местами достигать 15 м/с, отметили в ведомстве спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Из-за прогнозируемого ветра в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Водителей просят соблюдать особую осторожность на дорогах во избежание возникновения ДТП. Также бдительнее стоит быть пешеходам. В связи с сильным ветром в Петербурге отменили ночную разводку мостов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на погоду в Петербурге сейчас влияет теплый сектор североатлантического циклона, центр которого находится в западной акватории Баренцева моря.

Андрей Цедрик