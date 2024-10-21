Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона 21 октября

Дожди не придут в Петербург 21 октября благодаря влиянию теплого сектора далекого североатлантического циклона. Его центр находится в западной акватории Баренцева моря. Об этом сообщил главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианино "Красный октябрь" с осенними листьями на клавишах в парке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пианино "Красный октябрь" с осенними листьями на клавишах в парке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тем не менее, облаков в небе станет больше. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составить 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти 15 октября прошел первый снег. Пользователи соцсетей сразу же задались вопросом — стоит ли уже менять резину?

Андрей Маркелов