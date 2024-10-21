Капитан ВМФ Николай Михайленко погиб в Сирии

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе похоронили капитана I ранга российского военно-морского флота (ВМФ) Николая Михайленко. По словам губернатора, капитан ВМФ погиб при выполнении специальных задач в Сирии. Когда именно погиб Николай Михайленко, господин Развожаев не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Михайленко

Фото: @razvozhaev Николай Михайленко

Фото: @razvozhaev

Господин Михайленко окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова. После служил в ВМФ на должностях офицерского состава. Последние годы он преподавал в родном училище. «Занимаясь преподавательской деятельностью, Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

30 сентября 2015 года Россия направила войска в Сирию для поддержки правительства страны в борьбе с террористическими группировками. Весной следующего года президент России Владимир Путин приказал начать выводить основную часть группировки из страны. Сейчас в Сирии находятся российская военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. В стране действует российская военная полиция.

О сирийской проблематике — в материале «Ъ» «Обсуждение Сирии не вписалось в единый формат».