Ливану предложили резолюционный метод

США снова взялись за примирение Израиля и Ливана. В Бейрут 21 октября прибыл спецпредставитель американского президента Амос Хокстайн, чья главная задача — убедить руководство Ливана и «Хезболлы» согласиться на перемирие с Израилем. Между тем, по данным портала Axios, власти еврейского государства выдвинули ряд жестких требований. Так, они хотят и дальше контролировать приграничную зону Ливана и воздушное пространство республики. В Бейруте эти требования восприняли в штыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный представитель президента США Амос Хокстайн

Фото: Mohamed Azakir, Reuters Специальный представитель президента США Амос Хокстайн

Фото: Mohamed Azakir, Reuters

Администрация Джо Байдена решилась на последнюю попытку примирить Ливан и Израиль перед американскими президентскими выборами. В регион прибыл главный посланник президента Байдена на ливанском направлении — Амос Хокстайн. Это его первый визит в Бейрут с начала израильской наземной операции в южном Ливане. В последний раз дипломат посещал арабскую страну в середине августа, пытаясь убедить группировку «Хезболла» прекратить удары по Израилю.

21 октября Амос Хокстайн встретился с премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри. Последний возглавляет шиитскую партию «Амаль», тесно связанную с «Хезболлой». Напрямую встречаться с представителями радикального движения американский посланник не может, поскольку США включили группировку в список террористических организаций.

На встрече с Набихом Берри Амос Хокстайн заявил, что путь к прекращению огня в Ливане — в выполнении резолюции Совбеза ООН 1701 (.pdf).

Она, напомним, в 2006 году положила конец второй ливано-израильской войне. Согласно этому документу, «Хезболла» должна была отвести свои силы за реку Литани (это примерно 30 км от границы). Однако этого так и не произошло.

И теперь Израиль, как пишет портал Axios, предложил США обновить резолюцию 1701. Израильтяне хотят проводить «активные принудительные действия», чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит свой военный потенциал в приграничных районах южного Ливана. Кроме того, ВВС Израиля должны иметь свободу действий в ливанском воздушном пространстве (эту свободу они де-факто уже имеют, что неоднократно было доказано во время пролетов сверхзвуковых израильских истребителей в небе Бейрута). Оба эти нововведения нарушают резолюцию 1701, где написано, что отвечать за отвод боевиков «Хезболлы» и за охрану приграничной зоны должны ливанская армия и миротворцы ООН.

При этом, как уточняют источники Axios, Израиль не настаивает на полном выводе миротворцев. Хотя на прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и призвал Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) отойти от границы на 10 км, обеспечивать безопасность в южном Ливане израильтяне планируют сообща. «Если ливанская армия и ВСООНЛ будут делать больше, Армия обороны Израиля будет делать меньше, и наоборот»,— уточнил один из собеседников портала.

Однако официальные лица США не очень верят в успех израильского плана.

Источник Axios среди американских чиновников отметил, что вряд ли Бейрут и международное сообщество примут условия, ущемляющие суверенитет Ливана.

Поэтому ожидается, что американский посланник пойдет более традиционным путем — предложит развернуть дополнительные силы ливанской армии на границе и расширить мандат миротворцев ООН.

Сам Амос Хокстайн никак не стал комментировать сообщения СМИ об израильских предложениях. Перед визитом в Бейрут он в интервью арабским СМИ назвал резолюцию 1701 «краеугольным камнем любого решения, которое гарантирует постоянное прекращение огня между Ливаном и Израилем». Но, впрочем, добавил, что для обеспечения выполнения резолюции необходимы «изменения и дополнения».

Тем временем спикер парламента Набих Берри заявил, что Бейрут «не примет любые изменения в резолюции, будь то добавление или сокращение пунктов».

Близкая к «Хезболле» газета «Аль-Ахбар» сообщила 20 октября, что Амос Хокстайн, возможно, попросит власти Ливана «объявить об одностороннем прекращении огня как способе урегулирования и открыть дверь для прекращения агрессии».

Тем временем перед самым визитом Амоса Хокстайна Израиль нанес удары по более чем 15 зданиям в ливанской столице (вероятно, чтобы сделать «Хезболлу» более сговорчивой). Удары стали частью усилий Израиля по уничтожению финансовой системы группировки. Так, в результате атаки было повреждено отделение фонда «Аль-Кард аль-Хасан», который с 1983 года предлагает беспроцентные ссуды для борьбы с бедностью в шиитской общине.

Перед взрывами Израиль разместил в соцсетях несколько предупреждений, призвав жителей юга Бейрута держаться на расстоянии не менее 500 м от обозначенных зданий. «Главная цель атаки — повлиять на уровень доверия между "Хезболлой" и большой частью шиитской общины, которая использует этот фонд в качестве важного элемента банковской системы»,— сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в израильской разведке.

Эльнар Байназаров