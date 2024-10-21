Правительство отменило курсовую пошлину на бурый уголь при цене выше $63

Правительство России отменило курсовую экспортную пошлину для бурого угля при цене выше $63 за тонну. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уголь не будет облагаться пошлинами, если средняя экспортная цена в календарном месяце не превышает указанной суммы. Правительство также продлило действие нулевых экспортных пошлин на энергоуголь и антрацит до 30 ноября. Ранее эти меры были одобрены таможенно-тарифной подкомиссией.

С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в России действуют гибкие экспортные пошлины для широкого спектра товаров, связанные с курсом рубля. В начале 2024 года экспортная пошлина на энергоуголь и антрацит была отменена, но с 1 марта она была восстановлена, а затем отменена с 1 мая по 31 августа для поддержки угольной отрасли.

По данным Росстата, с января по июль угольные компании России понесли убытки в размере 3,1 млрд руб., тогда как годом ранее они получили прибыль в размере 316,1 млрд руб. Доля прибыльных компаний сократилась с 63,1% до 48,3%, а убыточных возросла с 36,9% до 51,7%.