Мэрия взяла курс на омоложение

Горсовет второго по величине города Башкирии — Стерлитамака — вчера назначил сити-менеджером 33-летнего Эмиля Шаймарданова. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Его предшественник Рустем Газизов (сам он в ближайшем будущем может получить пост вице-премьера в республиканском правительстве) считает, что в кресле главы администрации его сменил «компетентный, молодой и активный» руководитель. Политолог Арсен Шаяхметов объясняет назначение трендом на омоложение управленческой команды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмиль Шаймарданов возглавил администрацию Стерлитамака без единого замечания местных депутатов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Эмиль Шаймарданов возглавил администрацию Стерлитамака без единого замечания местных депутатов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Депутаты горсовета Стерлитамака вчера единогласно избрали новым сити-менеджером 33-летнего первого заместителя главы администрации Эмиля Шаймарданова. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности подавали пять кандидатов, один из которых не явился на проверку знаний и был исключен из списка претендентов, сообщил председатель комиссии депутат Курултая Рустам Ишмухаметов.

Эмиль Шаймарданов родился в 1991 году в Стерлитамаке, окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Работал в правительстве Москвы, департаменте градостроительной деятельности и архитектуры министерства строительства и ЖКХ РФ, ООО «Капитал груп», ППК «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства». С декабря 2022 года — первый вице-мэр Стерлитамака по строительству.

С ноября 2021 года администрацию Стерлитамака возглавлял Рустем Газизов, в сентябре он ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий и претендовал на заключение нового контракта. Конкуренцию ему, кроме Эмиля Шаймарданова, составили директор спортивной школы олимпийского резерва Владимир Петров и директор Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Ильдар Гумеров. Два последних кандидата, кстати, участвовали и в конкурсе трехлетней давности.

Из четверых претендентов конкурсная комиссия присвоила высший балл Рустему Газизову, однако в день голосования он отозвал свою кандидатуру, что, по словам господина Ишмухаметова, стало неожиданностью для членов комиссии.

Причины этой «неожиданности» прояснил присутствовавший на заседании глава Башкирии Радий Хабиров.

«Опыт и компетенции Рустема Фаритовича хорошо известны, и они востребованы в республике. Мы приняли решение и предложили ему продолжить работу на республиканским уровне»,— сказал он, напомнив депутатам о том, как важно сделать правильный выбор.

Комиссия определила Эмиля Шаймарданова на второе место в рейтинге кандидатов, что, вероятно, дало ему право на место в президиуме по правую руку от главы горсовета Игоря Сырова (слева от него сидели Радий Хабиров и Рустем Газизов). За остальных претендентов депутаты решили не голосовать, вместо этого сразу же одобрили решение подписать контракт с господином Шаймардановым.

Выступление перед депутатами только что избранного сити-менеджера было лаконичным и состояло из обещаний работать над развитием города и слов признательности Рустему Газизову за «бесценный опыт работы» под его руководством.

«Компетентный молодой активный руководитель, который справлялся с решением управленческих задач на позиции первого заместителя главы администрации. Главное, чтобы он слышал жителей Стерлитамака»,— прокомментировал вчера «Ъ-Уфа» господин Газизов назначение Эмиля Шаймарданова.

Рустем Газизов, по данным «Ъ-Уфа», в ближайшее время будет назначен вице-премьером регионального правительства и будет курировать вопросы транспорта и ЖКХ. Ранее за эти сферы отвечал Алан Марзаев, который в конце сентября был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению политолога Арсена Шаяхметова, повышение Рустема Газизова логично: «Он находится в основном кадровом пуле республики наравне с Радмиром Мавлиевым — одним из наиболее перспективных молодых управленцев».

«Имея опыт работы в районной и городской уфимской администрациях, поработав в администрации главы региона, руководителем „крупного и сложного” Стерлитамака, чиновник явно рассматривается как надежный коммуникатор в проблемной и конфликтогенной сфере строительства и инфраструктуры»,— отмечает эксперт.

Юридическое образование и опыт работы в московском и подмосковном правительствах Эмиля Шаймарданова «явно укладывается в логику кадровых решений, но еще просматривается и очевидная строительная профилизация, что потенциально может свидетельствовать о наличии лоббистских ресурсов в этой сфере».

«Это назначение — отражение тренда на омоложение управленческой команды региона»,— отмечает господин Шаяхметов.

Наталья Балыкова