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Мэрия взяла курс на омоложение

Администрацию Стерлитамака возглавил 33-летний Эмиль Шаймарданов

Горсовет второго по величине города Башкирии — Стерлитамака — вчера назначил сити-менеджером 33-летнего Эмиля Шаймарданова. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Его предшественник Рустем Газизов (сам он в ближайшем будущем может получить пост вице-премьера в республиканском правительстве) считает, что в кресле главы администрации его сменил «компетентный, молодой и активный» руководитель. Политолог Арсен Шаяхметов объясняет назначение трендом на омоложение управленческой команды региона.

Эмиль Шаймарданов возглавил администрацию Стерлитамака без единого замечания местных депутатов

Эмиль Шаймарданов возглавил администрацию Стерлитамака без единого замечания местных депутатов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Эмиль Шаймарданов возглавил администрацию Стерлитамака без единого замечания местных депутатов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Депутаты горсовета Стерлитамака вчера единогласно избрали новым сити-менеджером 33-летнего первого заместителя главы администрации Эмиля Шаймарданова. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности подавали пять кандидатов, один из которых не явился на проверку знаний и был исключен из списка претендентов, сообщил председатель комиссии депутат Курултая Рустам Ишмухаметов.

Эмиль Шаймарданов родился в 1991 году в Стерлитамаке, окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Работал в правительстве Москвы, департаменте градостроительной деятельности и архитектуры министерства строительства и ЖКХ РФ, ООО «Капитал груп», ППК «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства». С декабря 2022 года — первый вице-мэр Стерлитамака по строительству.

С ноября 2021 года администрацию Стерлитамака возглавлял Рустем Газизов, в сентябре он ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий и претендовал на заключение нового контракта. Конкуренцию ему, кроме Эмиля Шаймарданова, составили директор спортивной школы олимпийского резерва Владимир Петров и директор Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Ильдар Гумеров. Два последних кандидата, кстати, участвовали и в конкурсе трехлетней давности.

Из четверых претендентов конкурсная комиссия присвоила высший балл Рустему Газизову, однако в день голосования он отозвал свою кандидатуру, что, по словам господина Ишмухаметова, стало неожиданностью для членов комиссии.

Причины этой «неожиданности» прояснил присутствовавший на заседании глава Башкирии Радий Хабиров.

«Опыт и компетенции Рустема Фаритовича хорошо известны, и они востребованы в республике. Мы приняли решение и предложили ему продолжить работу на республиканским уровне»,— сказал он, напомнив депутатам о том, как важно сделать правильный выбор.

Комиссия определила Эмиля Шаймарданова на второе место в рейтинге кандидатов, что, вероятно, дало ему право на место в президиуме по правую руку от главы горсовета Игоря Сырова (слева от него сидели Радий Хабиров и Рустем Газизов). За остальных претендентов депутаты решили не голосовать, вместо этого сразу же одобрили решение подписать контракт с господином Шаймардановым.

Выступление перед депутатами только что избранного сити-менеджера было лаконичным и состояло из обещаний работать над развитием города и слов признательности Рустему Газизову за «бесценный опыт работы» под его руководством.

«Компетентный молодой активный руководитель, который справлялся с решением управленческих задач на позиции первого заместителя главы администрации. Главное, чтобы он слышал жителей Стерлитамака»,— прокомментировал вчера «Ъ-Уфа» господин Газизов назначение Эмиля Шаймарданова.

Рустем Газизов, по данным «Ъ-Уфа», в ближайшее время будет назначен вице-премьером регионального правительства и будет курировать вопросы транспорта и ЖКХ. Ранее за эти сферы отвечал Алан Марзаев, который в конце сентября был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению политолога Арсена Шаяхметова, повышение Рустема Газизова логично: «Он находится в основном кадровом пуле республики наравне с Радмиром Мавлиевым — одним из наиболее перспективных молодых управленцев».

«Имея опыт работы в районной и городской уфимской администрациях, поработав в администрации главы региона, руководителем „крупного и сложного” Стерлитамака, чиновник явно рассматривается как надежный коммуникатор в проблемной и конфликтогенной сфере строительства и инфраструктуры»,— отмечает эксперт.

Юридическое образование и опыт работы в московском и подмосковном правительствах Эмиля Шаймарданова «явно укладывается в логику кадровых решений, но еще просматривается и очевидная строительная профилизация, что потенциально может свидетельствовать о наличии лоббистских ресурсов в этой сфере».

«Это назначение — отражение тренда на омоложение управленческой команды региона»,— отмечает господин Шаяхметов.

Наталья Балыкова

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