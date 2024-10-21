Суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde на 100 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к немецкой компании Linde и ее дочерним структурам на сумму более 100 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

В марте оператор проекта по строительству завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге «Русхимальянс» инициировал новый иск к немецкой компании Linde с требованием взыскать долг, превышающий 100 млрд руб. (€746 млн и 30,71 млрд руб.), обратив взыскание на имущество Linde в виде ее акций в АО «Линде газ рус», АО «Линде Уралтехгаз», 100% в ООО «Линде газ Новотроицк», ООО «Линде газ Липецк», 19,9% в ООО «Газпром Линде инжиниринг», 100% в ООО «Линде Инжиниринг рус», 100% в ООО «Криостар рус».

Позже «Русхимальянс» сократил исковые требования на €76,3 млн, поскольку вопрос с задолженностью ООО «Ренконс Хэви Индастрис» был полностью разрешен. К делу привлечены третьи лица, включая несколько компаний, связанных с Linde.

Суд также удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер к Linde, включая арест ее акций и недвижимого имущества, а также заморозку денежных средств на банковских счетах, связанных с Linde UK Holdings и Linde Holdings Netherlands. Позже арест был наложен и на активы Linde Russia UK Limited.

В мае и июне 2022 года компания Linde, выступавшая в роли EPC-подрядчика и поставлявшая оборудование для проекта в Усть-Луге, уведомила «Русхимальянс» о приостановке выполнения работ по контракту из-за санкций, введенных Европейским союзом.

Поскольку Linde не возобновила работы, «Русхимальянс» расторг контракт с немецкой фирмой и подал иск. Кроме того, несколько банков также оказались не в состоянии выполнить обязательства перед «Русхимальянсом» и осуществить выплаты по банковским гарантиям из-за санкций. В августе российская компания добилась взысканий с банков Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg на общую сумму более €1,1 млрд.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Русхимальянс" потребовал у UniCredit вернуть гарантии».