С начала года в бюджет Чувашии поступило 77,8 млрд рублей доходов

С начала года в бюджет Чувашии поступило 77,8 млрд руб. доходов — это на 11,8% больше, чем в 2023 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

Собственные доходы республики составили 46,9 млрд руб. с ростом на 21,7%. Объем налоговых доходов увеличился на 16,6% до 42,6 млрд руб., объем неналоговых доходов — в 2,1 раза до 4,3 млрд руб.

«Рост обусловлен позитивной динамикой социально-экономического развития республики, ростом занятости и благосостояния граждан»,— отметили в пресс-службе.

Расходы бюджета Чувашии за 9 месяцев 2024 года составили 64,7 млрд руб. Самой большой статьей расхода стала социально-культурная сфера — на нее потратили 45,5 млрд руб.

Зарина Акбирова