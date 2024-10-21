Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расходы бюджета Чувашии за 9 месяцев 2024 года достигли 64,7 млрд рублей

Расходы бюджета Чувашии за 9 месяцев 2023 года составили 64,7 млрд руб., это на 7,1% больше, чем в 2022 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

Из этой суммы 45,5 млрд руб. потрачено на социально-культурную сферу с ростом на 10%, 1,6 млрд выделено на ЖКХ (за счет которых осуществляются модернизация котельных и сетей теплоснабжения в Красночетайском округе, городах Шумерля и Алатырь, строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов, создание индустриального парка в Новочебоксарске и ряда других объектов), 7,4 млрд руб. — на образование.

Объем доходов составил 77,8 млрд руб.

Зарина Акбирова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...