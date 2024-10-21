Расходы бюджета Чувашии за 9 месяцев 2024 года достигли 64,7 млрд рублей

Расходы бюджета Чувашии за 9 месяцев 2023 года составили 64,7 млрд руб., это на 7,1% больше, чем в 2022 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

Из этой суммы 45,5 млрд руб. потрачено на социально-культурную сферу с ростом на 10%, 1,6 млрд выделено на ЖКХ (за счет которых осуществляются модернизация котельных и сетей теплоснабжения в Красночетайском округе, городах Шумерля и Алатырь, строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов, создание индустриального парка в Новочебоксарске и ряда других объектов), 7,4 млрд руб. — на образование.

Объем доходов составил 77,8 млрд руб.

Зарина Акбирова