Истинные арабийцы

21 октября президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян заехали в гимназию имени Е. М. Примакова на Рублево-Успенском шоссе и пробыли там не меньше часа. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников настаивает: устроило все, кроме дубайского шоколада — оказался солоноват.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В гимназии в этот день было многолюдно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В гимназии в этот день было многолюдно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Девушка в кабинете биологии, как и еще человек десять, изучала под микроскопом поперечный срез корня орхидеи.

— Мы проходим однодольные,— объяснила она мне.— Орхидеи — однодольные. К тому же они есть и у нас, и в Абу-Даби.

— Да я понял, что у вас тут все с Абу-Даби теперь связано. Жара-то какая в Абу-Даби,— поучаствовал я.— Как орхидеи могут выжить?

— Это же комнатное растение,— снисходительно объяснила мне Мария.— Кондиционеры везде. Орхидеи под ними живут.

Как и люди, подумал я.

— Как и люди,— добавила она.

— А вы, значит, будущий биолог,— завязал я с ней разговор.— Уверены, что это то, что вам нужно?

— Биология — это такая вещь...— рассказала она мне.— COVID-19 победили. С помощью биологов ведь тоже.

— Не совсем победили же,— сказал я.

— Да, он быстро мутирует. Но шанс-то есть,— кивнула она.

Потом в класс, где мы разговаривали, зашли Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Владимир Путин. Все тут активно изучали поперечный срез корня орхидеи. Они не стали мешать.

Еще они зашли в кабинет, где изучали арабский язык, и посмотрели макет перспективных зданий школы. Перспективы были захватывающие.

— Мы будем участвовать,— сказал президент ОАЭ (а как от него этого ждали! — А. К.), человек на вид, между прочим, очень скромный и учтивый. Пока ходил по школе, я обратил внимание, всех пропускал. Ни слова лишнего не сказал. Улыбался застенчиво. Не каждый так станет вести себя. А тем более не каждый член самой богатой семьи в мире ($305 млрд, если что, по итогам 2023 года.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России и его коллега из ОАЭ горят на работе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России и его коллега из ОАЭ горят на работе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

А я зашел и в остальные классы, куда не ступила нога президента — ни того, ни другого. В одном классе, к примеру, делали арабский шоколад.

— Хотите попробовать? — спросила меня Алла Комиссарова, гендиректор «Принцессы Шоко», и протянула несколько кубиков.

Кто же откажется.

Впрочем, шоколад оказался соленым.

— Вы это серьезно? — спросил я у нее.

— Такой рецепт,— пожала она плечами.

— А вы уверены, что не пересолили блюдо? — уточнил я.

— Не должны,— забеспокоилась она, но сама пробовать не стала.— Восточное тесто «катаифи», переводится как «Волос ангела», знаете?

Нет, я не знал.

— С волокнами такими,— объяснила Алла Комиссарова.— Смешивается с натуральной фисташковой пастой, с кунжутной пастой, и все это заливается молочным шоколадом.

— Но все же вы уверены, что соль нужна в шоколаде? Бухнули многовато вроде. Зачем? — переспросил я.

— Подчеркивает вкус самого шоколада,— стояла на своем Алла Комиссарова.

— Конечно,— про себя сказал я.— Начинаешь по-особенному ценить шоколад без соли.

— Я, как шоколатье, настаиваю,— произнесла Алла Комиссарова.

— А вы, дети, первый раз делаете арабский шоколад? — спросил я.

Детей в классе было человек десять.

— Дети вчера еще делали шоколад с министром просвещения,— сказала шоколатье.— Так что второй раз.

— Тесто за последнее время в четыре раза подорожало,— озабоченно сказал мне парень лет десяти.— «Катаифи», знаете?

— Конечно,— сказал я.— «Волос ангела».

— Точно! — обрадовался он.— Спрос грандиозный. А настоящий дубайский шоколад можно сделать только из «катаифи».

Еще в одном классе проходили хадж. Молодой учитель истории допытывался у подростков, в каких странах исповедуют ислам. Дети затруднялись, но один не растерялся:

— В России.

А что, беспроигрышно.

— Правильно! — обрадовался учитель.

Читали отрывок из «Путевых записей Исмагила Бикмухаммедова»: «Спустя два дня мы достигли священного града Мекки...»

Я неумолимо погружался в дубайскую реальность на Рублево-Успенском шоссе. Цены на обучение здесь тоже, можно сказать, дубайские. Директор гимназии Майя Майсурадзе сказала честно:

— 900 тыс. в год. Детский сад — столько же. Но это меньше себестоимости одного ребенка в год в нашей школе!

Некоторое время тому назад открылся филиал гимназии имени Примакова в Абу-Даби, русская школа. Предложение, по информации “Ъ”, исходило от шейхов, которые были воодушевлены результатами российских школьников на международных олимпиадах. Они хотели для себя такого же, то есть того, чего не купишь за деньги (к слову, финансируется и русская школа в Абу-Даби, и открывшийся в стенах гимназии Центр имени Фатимы бинт Мубарак аль-Кетби, матери Эмиратов, матери всех шейхов и матери Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна, 50 на 50, то есть из российского федерального бюджета и из бюджета шейха).

Визит в гимназию следовало признать историческим — по крайней мере для гимназии. А почести, оказываемые в Москве и в Подмосковье шейху,— беспрецедентными. Достаточно сказать, что его портрет с подписью «Дорогой президент Объединенных Арабских Эмиратов, Ваше Высочество, добро пожаловать в Москву!» сейчас размещен чуть не на всех билбордах на Рублево-Успенском шоссе. Организаторы по всем признакам старались соответствовать уровню приема Владимира Путина в ОАЭ.

Но вот именно это было нереально.