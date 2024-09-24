Президент Индонезии не приедет на саммит БРИКС в Казани

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани, поэтому страну представит министр. Об этом сообщает «РИА Новости».

Прабово Субианто не сможет участвовать в саммите БРИКС в Казани из-за своей инаугурации и необходимости формирования нового правительства. Однако, как сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов, Индонезия будет представлена на высоком уровне — в Казань приедет министр и специальный представитель президента.

Сегодня стало известно, что комитет Госсовета Татарстана по бюджету поддержал проект, предусматривающий увеличение расходов бюджета республики на 39,2 млрд руб. в 2024 году для подготовки к саммиту БРИКС.

Анар Зейналов