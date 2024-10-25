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Коммерсантъ FM
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Два конгресса за одну поездку

100 лет назад в Ленинград возвратился из Европы академик Иоффе

Директор Государственного физико-технического рентгенологического института академик Абрам Иоффе вернулся в Ленинград из европейской научной командировки. За время поездки он принял участие в двух международных конгрессах — в Бельгии и Голландии.

Абрам Иоффе

Абрам Иоффе

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Абрам Иоффе

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На конгрессе в Голландии собралось около 500 ученых мира, но отсутствовали представители Франции, что объяснялось присутствием на конгрессе ученых из Германии. В Голландии академик Иоффе прочел доклад о прочности и деформации твердых металлов. Опыты, проделанные академиком Иоффе над кристаллами, одновременно были проделаны английскими учеными со стеклом, и все предположения Иоффе получили подтверждение заграничных ученых.

Сделанные академиком Иоффе научные открытия вызвали у голландских ученых чрезвычайный интерес. В Голландии решено открыть по примеру Ленинграда при политехническом институте физико-механический факультет, на котором будет вестись подготовка инженеров для заводских лабораторий и исследований в области промышленности.

Директор голландского политехникума попросил академика Иоффе командировать в Голландию на несколько лет одного из ассистентов ленинградского физико-механического факультета для организации такого же факультета. Подобные факультеты также будут учреждены в Париже и Штутгарте.

На конгрессе в Брюсселе академик Иоффе сделал доклад о теплопроводности кристаллов. При проезде через Францию он посетил Физическое общество. Все французские ученые проявляют громадный интерес к русской науке и признают большую ценность наших научных работ.

Академик Иоффе избран членом Гёттингенской академии наук.

О пребывании академика Иоффе в Европе писали в 1924 году «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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