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Коммерсантъ FM
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Разрушительный удар по семейным финансам

Диагноз «рак» опасен не только медицинскими последствиями

Испорченные кредитные рейтинги и большие риски банкротства — все это, к сожалению, часть долгосрочных последствий слов: «У вас рак». Таковы данные двух свежих исследований.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Это первые исследования, которые предоставляют численные доказательства финансовой токсичности рака для людей с таким диагнозом и членов их семей»,— вздыхает Бенджамин Джеймс, заведующий отделением общей хирургии в медицинском центре Beth Israel Deaconess в Бостоне и доцент кафедры хирургии в Гарвардской медицинской школе.

В одном из исследований Джеймс, ведущий автор, и его коллеги отслеживали кредитные данные Experian за период с 2010 по 2019 год. Они рассмотрели долгосрочные финансовые результаты почти 100 тыс. жителей Массачусетса, которым поставили диагноз «рак».

Исследователи сравнили финансовое состояние людей, переживших рак, с состоянием почти 189 тыс. человек, у которых не было рака. У переживших рак вероятность подачи заявления о банкротстве за период исследования была в пять раз выше, чем у здоровых людей.

Кредитные баллы переживших рак людей также были в среднем на 80 пунктов ниже, чем у людей без рака, и у них было гораздо более частым явлением принудительное взыскание долгов, в частности медицинских долгов.

Второе исследование, проведенное командой Джеймса, касалось лечения более 7,2 тыс. пациентов с раком толстой кишки и того, как это могло повлиять на их кредитные баллы. К примеру, если пациент не нуждался в лучевой терапии и ограничивался только операцией, его кредитные баллы были в среднем на 62 пункта выше, чем у пациентов, которым пришлось проходить еще и лучевую терапию. А у пациентов, которые получили химиотерапию плюс к операции, в среднем кредитные баллы снизились на 14 пунктов.

Тип рака также, по-видимому, имел значение: у людей с раком мочевого пузыря, печени, легких и толстой кишки наблюдалось самое высокое среднее снижение кредитных баллов, обычно продолжавшееся почти десятилетие.

«Существуют определенные [другие] факторы, которые связаны с большей финансовой токсичностью, в том числе возраст моложе 62 лет, идентификация себя как чернокожего или латиноамериканца, отсутствие брака, индекс депривации района ниже среднего, отсутствие собственного жилья и доход ниже среднего в $52 тыс. в год,— говорит Джеймс.— Но рак — очень важный элемент финансовой дестабилизации: постоянство финансовых потерь от рака поразительно. Мы смотрим на годы после постановки диагноза и видим, что кредитный рейтинг снижается и больше никогда не поднимается».

«Неизменность и устойчивость финансовых проблем у онкологических больных даже в таком благополучном с точки зрения медицинского страхования штате, как Массачусетс, требует серьезных изменений медицинской политики, в том числе пересмотра практики взыскания долгов,— уверен Джеймс.— Финансовая безопасность должна быть одним из приоритетов в лечении рака».

По материалам American College of Surgeons

Ольга Грибова

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