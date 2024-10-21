ЦБ снизил до 20 млрд юаней лимит по валютным свопам

Банк России снизил лимит по операциям валютный своп с 25 млрд до 20 млрд юаней, следует из данных на сайте регулятора. Это второе сокращение за последнюю неделю.

Из материалов на сайте Банка России следует, что регулятор продал на внутреннем рынке юани с расчетами 18 октября на сумму 5,3 млрд руб. Операция осуществлена в валютной секции Мосбиржи.

Центробанк сообщал, что в течение сентября спрос на юани был высоким, а предложение валюты снижалось. 15 октября ЦБ снизил лимит с 30 млрд до 25 млрд юаней. На следующий день регулятор повысил ставки по этим операциям и анонсировал сокращение лимита.

Подробнее о китайской валюте — в тексте «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».