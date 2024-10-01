Юань стремится в поднебесье

Курс юаня на российском рынке обновил годовой максимум на фоне сниженной активности инвесторов. Отчасти это объясняется динамикой мирового валютного рынка, а также внутренними факторами: снижением продаж валютной выручки и сложностями с трансграничными расчетами. В ближайшие недели объем операций крупных участников на внебиржевом валютном рынке будет возрастать, что неизбежно приведет к росту волатильности торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Последний день сентября 2024 года участники валютного рынка начали с игры на понижение курса рубля. При открытии торгов на Московской бирже курс юаня поднимался почти до 13,32 руб./CNY, обновив максимум с 18 октября прошлого года. Несмотря на то что он не удержался на этой отметке, по итогам дня курс китайской валюты составил 13,24 руб./CNY, на уровне закрытия пятницы. При этом курс остался почти на 1,2 руб. выше значений конца августа.

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Стремительный рост курса китайской валюты на российском рынке происходит на фоне укрепления юаня на мировом рынке. По данным Investing.com, на прошлой неделе курс доллара опускался до 7,01 CNY/$, минимума с октября 2023 года. В понедельник курс закрепился возле отметки 7,018 CNY/$, что на 1% ниже значений конца августа. Среди причин такого укрепления начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает смягчение денежно-кредитной политики ФРС, что оказывает давление на американскую валюту, а также введение новых мер со стороны китайских властей по поддержке экономики и фондового рынка, которые уже вызвали приток иностранного капитала в КНР.

Более сильному росту курса китайской валюты в России способствуют и внутренние факторы, в числе которых снижение предложения валюты со стороны экспортеров на фоне падения цен на нефть.

В начале сентября цена нефти Brent опускалась ниже $69 за баррель (минимум почти за три года). Даже с учетом возвращения цен к $71,8 за баррель они остаются на 6,5% ниже значений конца августа. «Активность импортеров, напротив, сезонно возрастает, что вызывает увеличенную потребность в юанях. Сбои во внешних платежах также могли накопить эффект отложенного спроса, что оказывает давление на российскую валюту»,— отмечает господин Евстифеев.

Ослабление рубля происходит при пониженной активности крупных участников рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, по итогам сентября суммарный объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил около 2,1 трлн руб., что на 9% ниже значений августа. Среднедневной объем торгов в сентябре уменьшился на 7,5%, до 98 млрд руб.

В основе невысокой торговой активности на биржевых торгах в первую очередь лежат растущие инфраструктурные риски. В августе китайские банки ужесточили условия проведения платежей в ожидании вступления в силу американских санкций против Московской биржи с 12 октября. «Приближение этой даты способствует переходу участников ВЭД и активных спекулятивных игроков на внебиржевой рынок. Поэтому в сентябре мы и не увидели традиционного всплеска торговой активности на пике налогового периода»,— считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, негативными факторами для рубля «являются геополитические и санкционные риски, отток капитала, повышенные бюджетные расходы, которые в том числе идут на финансирование импорта». По его оценке, в октябре курс юаня может находиться в диапазоне 12,8–13,7 руб./CNY, курс доллара — в диапазоне 90–96 руб./$.

Виталий Гайдаев