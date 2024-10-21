Уральский боец ММА Иван Штырков вошел в топ-10 сильнейших тяжеловесов России

Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков после победы над Хадисом Ибрагимовым на турнире RCC 20 вошел в десятку сильнейших тяжеловесов России и оказался на 37 месте в мировом рейтинге, следует из данных сайта статистики FightMatrix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иван Штырков Фото: Пресс-служба RCC Фото: Пресс-служба RCC Следующая фотография 1 / 2 Иван Штырков Фото: Пресс-служба RCC Фото: Пресс-служба RCC

Кроме того, Владимир Токов после победы над Тимуром Нагибиным в мировом рейтинге поднялся сразу на 42 позиции, заняв 144 сточку в легком весе, в России — 26 строчку. Российский проспект Асаф Чопуров тоже вошел в российский топ-10, но в легчайшем весе: после победы над Никитой Михайловым он занял седьмую строчку в России и 39-ю в мире.

Напомним, турнир RCC 20 состоялся в Екатеринбурге на арене «Уралец» 18 октября. Иван Штырков победил техническим нокаутом на второй минуте третьего раунда. Бой проходил в весовой категории до 100 кг — для этого противостояния бойцы подгоняли свой вес, так как Иван Штырков обычно выступает в полутяжелом дивизионе RCC (до 93 кг), а Хадис Ибрагимов выходит на бои в весе около 120 кг.

Ирина Пичурина