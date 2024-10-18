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Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова на турнире RCC 20 в Екатеринбурге

Уральский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова в главном бою турнира RCC 20 на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Он победил техническим нокаутом на второй минуте третьего раунда.

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

«В последнее время на каждый бой выхожу и думаю, что это будет последний»,— сказал Иван Штырков после победы. Он отметил, что «очень надеется» на противостояние с Владимиром Минеевым. Напомним, ранее бой с ним перенесли на 2025 год из-за травмы господина Минеева.

Виталий Красиков

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