Саммит требует люксов

Создание президентских номеров в Казани к саммиту БРИКС обошлось более чем в 1 млрд руб. К приему гостей саммита готовы 58 гостиниц на 6 616 номеров, из которых 21 номер — президентские люксы для глав делегаций. В преддверии мероприятия отельеры организовали обучение сотрудников английскому и этикету той страны, делегация которой разместится в отеле. К саммиту планировалось завершить строительство отеля около моста Миллениум. Несмотря на то, что внутренняя отделка отеля далека от финальной стадии, председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов уверен, что к саммиту работы будут завершены.

На реконструкцию и оборудование президентских номеров к саммиту БРИКС в Казани отели суммарно потратили более 1 млрд руб. К мероприятию готов 21 президентский люкс, 13 из которых построено специально к саммиту. Данные журналистам сообщил председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Строительство номеров осуществлялось за счет собственных средств отелей. В числе основных требований к президентскому номеру: площадь номера — не менее 90 кв. м, отдельный вход для персонала, гостиная, кабинет, спальня и кухня. Кроме того, в гостинице должно быть от 5 до 15 люксов для размещения высокопоставленных гостей, сопровождающих главу делегации.

Всего к саммиту подготовлено 86 объектов размещения, в том числе 58 отелей на 6616 номеров. Номера высшей категории есть в 21 гостинице: LUCIANO 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by TASIGO 5*, «Мираж» 5*, RELITA-KAZAN 4*, «Ривьера» 4*, «Шаляпин Палас Отель» 4*, «Джузеппе» 4*, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*, Cosmos Kazan Hotel, DoubleTree by Hilton Kazan City Center 4*, Suleiman Palace Hotel 4*, «Хаял» 4*, «Рамада Казань Сити Центр», «Биляр Палас Отеле» 4*, «Ногай» 4*, «Гранд Отель Казань» 4*, «Новинка» 3*, Mano 3*, «Кристалл» 3*. Дополнительные номера категории люкс были созданы в одной из гостиниц сети гостиничных комплексов «Регина» 3* (ул. Петербургская, 11).

Помимо подготовки номеров, гостиницы, в которых будут размещены иностранные гости, обучают сотрудников английскому языку и этикету той страны, делегация которой будет у них размещена. На период проживания делегаций гостиницы для других гостей будут недоступны.

«Накануне БРИКСа, месяц назад, мы провели большое обучение: собрали представителей всех гостиниц, экскурсоводов, туристических компаний, рестораторов и дали компетенции по культурным особенностям тех стран, которые к нам приезжают, по требованиям к питанию — часть гостиниц будет делать питание халяль, например, часть — вегетарианское, если мы говорим про Индию, например»,— рассказал председатель госкомитета Татарстана.

Свое участие в саммите подтвердили представители 33 стран. Ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица. Кроме того, в саммите примут участие руководители шести международных организаций, в числе которых — генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. В числе международных организаций, которые также будут представлены на саммите, Евразийская экономическая миссия, Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Союз государств России и Белоруссии, Новый банк развития.

Оплачивать проживание гостей в отелях будет Росконгресс. Стоимость президентского люкса на одну ночь разнится: например, в Suleiman Palace Hotel стоимость размещения — 100 тыс. руб., «Ногай» — примерно 58 тыс. руб. (стоимость зависит от заполняемости и сезонности), а в «Рамада Казань Сити Центр» — 150 тыс. руб.



В Suleiman Palace Hotel президентский люкс построили, объединив три номера и потратив порядка 15-16 млн руб.. Площадь номера составила 94 кв. м. После завершения саммита его планируется разделить опять на три люкса. Причина, по словам учредительницы отеля Камиллы Абунагимовой, заключается в низком спросе на такой номер. «Гостям президентский люкс не особо (интересен), потому что площадь очень большая. Ну, что там делать? Мне кажется, это нужно для высокопоставленных людей, которым по статусу такое необходимо»,— отметила предпринимательница.

В «Рамада Казань Сити Центр» на ремонтные работы в президентском номере потратили 30 млн руб. Площадь апартаментов составила 157 кв. м. По словам генерального менеджера отеля Татьяны Ильченко, создать такой номер в условиях санкций было тяжело: «Были истории, когда из-за санкций какие-то предметы, например, душевые лейки, попадали под вторичные санкции. Мы их возвращали в Италию, потом их опять везли другим путем. Самый долгий путь был у одной душевой лейки, которая шла к нам восемь месяцев».

Ремонтные работы в отеле «Ногай» обошлись владельцам в 200 млн руб. «У нас еще сложность в том, что здание является памятником республиканского значения, и здесь все намного сложнее. Мы получали специальное разрешение, согласовывали проекты. В итоге у нас из 167 номеров осталось 154. Зато гостиница получила больше люксовых номеров, больше двухкомнатных номеров, и появился президентский люкс»,— рассказал директор ООО «Дом печати» на Баумана Виталий.

К саммиту планировалось построить новый гостиничный комплекс около моста Миллениум. Он будет состоять из 5 зданий: первые два здания раис поручил возвести к саммиту. Возведением занимается ООО «Специализированный застройщик БРИКС». Согласно данным портала rusprofile.ru, компания является «дочкой» «Татлизинга». Ее конечный владелец — Минстрой Татарстана. К строительным работам приступили в марте этого года, и на сегодняшний день они еще продолжаются: полностью возведены стены и межкомнатные перегородки, но внутренняя отделка далека от финальной стадии.

На вопрос журналистов, успеют ли к саммиту завершить строительство отеля, Сергей Иванов однозначно ответил, что работы будут завершены в срок.

Председатель правления АРИО Казани и Татарстана Михаил Шарипов считает, что вложения отельеров окупятся, но многое зависит от тактики отеля, от наработанной клиентской базы и от того, какие впечатления отели оставят у гостей.

«Казань качественно движется к тому, что ее посещают и выбирают люди с высоким достатком, и условия для таких людей тоже должны быть соответствующие»,— подчеркнул собеседник.

Зарина Акбирова