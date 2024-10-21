В России появится производственная аспирантура

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поддержал инициативу Минобрнауки по созданию производственной магистратуры. Это новая форма «партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия — с другой»,— пояснил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

В такой аспирантуре научной организации придется теснее взаимодействовать с предприятием-партнером. Например, тема исследования должна формироваться на основе актуальных прикладных задач конкретного предприятия, а работодатель должен участвовать в создании программы обучения и предоставлять производственные мощности для выполнения исследований. Сотрудники компании будут включены в процесс отбора кандидатов и прием вступительных экзаменов. Аспиранты же получат сразу двух научных руководителей: вдобавок к обычному преподавателю у них будет консультант от предприятия. Кроме того, рассматривается вариант создания объединенного диссертационного совета — тогда представители компании смогут принимать участие и в защите кандидатской.

Планируется, что для участия в проекте вуз должен соответствовать двум критериям: иметь право на собственные образовательные стандарты (таким правом обладают научно-исследовательские университеты) и обеспечивать не ниже 30% защит в срок. Предприятие же должно разработать материальные стимулы для аспирантов и их научных руководителей.

«Мы готовы в этом проекте принять участие. У реального сектора экономики очень большая потребность в специалистах высшей категории. Конечно, создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях»,— заключил господин Чемезов. Предполагается, что программа будет запущена в пилотном режиме уже в 2025 году. Она может стартовать на базе предприятий, входящих в контур «Ростеха»: АО ОДК, АО «Концерн "Созвездие"», АО КРЭТ, АО ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, АО НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

Полина Ячменникова