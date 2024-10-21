Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России появится производственная аспирантура

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поддержал инициативу Минобрнауки по созданию производственной магистратуры. Это новая форма «партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия — с другой»,— пояснил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

В такой аспирантуре научной организации придется теснее взаимодействовать с предприятием-партнером. Например, тема исследования должна формироваться на основе актуальных прикладных задач конкретного предприятия, а работодатель должен участвовать в создании программы обучения и предоставлять производственные мощности для выполнения исследований. Сотрудники компании будут включены в процесс отбора кандидатов и прием вступительных экзаменов. Аспиранты же получат сразу двух научных руководителей: вдобавок к обычному преподавателю у них будет консультант от предприятия. Кроме того, рассматривается вариант создания объединенного диссертационного совета — тогда представители компании смогут принимать участие и в защите кандидатской.

Планируется, что для участия в проекте вуз должен соответствовать двум критериям: иметь право на собственные образовательные стандарты (таким правом обладают научно-исследовательские университеты) и обеспечивать не ниже 30% защит в срок. Предприятие же должно разработать материальные стимулы для аспирантов и их научных руководителей.

«Мы готовы в этом проекте принять участие. У реального сектора экономики очень большая потребность в специалистах высшей категории. Конечно, создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях»,— заключил господин Чемезов. Предполагается, что программа будет запущена в пилотном режиме уже в 2025 году. Она может стартовать на базе предприятий, входящих в контур «Ростеха»: АО ОДК, АО «Концерн "Созвездие"», АО КРЭТ, АО ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, АО НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

Полина Ячменникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...