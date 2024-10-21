21,8 процента составил годовой рост корпоративного кредитования в сентябре, сообщили в ЦБ. В сопоставлении с августом кредиты выросли на 1,6 трлн руб., или на 2%, как и месяцем ранее. Валютные кредиты не изменились, рублевые за месяц выросли на 2,3%. Отдельные крупные выдачи пришлись на нефтегазовые и транспортные компании. По предварительным данным, прирост портфеля кредитов застройщикам замедлился (до примерно 0,1 трлн руб.). За девять месяцев объем требований банков к корпоративному сектору (включены облигации) вырос на 10,7 трлн руб. (13,7%). В июле ЦБ прогнозировал, что по итогам 2024 года этот показатель вырастет на 10–15%, что теперь выглядит маловероятным.

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