Промышленники переселяются в парки

По итогам 2024 года накопленный объем инвестиций компаний — резидентов российских индустриальных парков может составить почти 2,5 трлн руб., из которых 2,041 трлн руб.— это вложения в производство и 450 млрд руб.— в инфраструктуру. Такой прогноз дает Ассоциация индустриальных парков (АИП) России. В 2030 году этот показатель может увеличиться до 3,4 трлн руб. (около 2,8 трлн руб. и 630 млрд руб. соответственно).

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В ассоциации отмечают, что сейчас сложился баланс между российскими и зарубежными инвестициями в производство — накопленным итогом по результатам 2023 года отечественные вложения составили 1,025 трлн руб. (53%), иностранные — 894 млрд руб. (47%). Но далее АИП прогнозирует рост доли российских инвестиций — до 70% 2030 году. Ожидается, что средства будут приходить преимущественно из стран Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока.

Сейчас на территории индустриальных парков создано 5,2 тыс. производств, к 2030 году показатель может превысить 8 тыс. Число созданных резидентами индустриальных парков рабочих мест увеличилось с 2013 года в пять раз, более чем до 300 тыс.— к 2030 году показатель может вырасти до 500 тыс.

По данным АИП, сейчас в РФ — более 400 индустриальных парков (создаваемых и действующих), расположенных в 73 регионах страны. Даже при умеренном прогнозе к 2030 году их будет порядка 530, полагают в ассоциации. По словам исполнительного директора АИП Дениса Журавского, среднегодовой темп прироста числа индустриальных парков за период наблюдений ассоциации (с 2013 года) составляет 18%.

Такой бурный рост объясняется массовым переходом промышленных компаний от эксплуатации собственных промышленных зданий к использованию профессиональных площадок для размещения производств. Ранее похожие процессы шли в сегментах офисной, торговой и складской недвижимости, где доля профессиональных операторов теперь приближается к 100%. В промышленной сфере пока только 20–30% производств размещается на профессионально управляемых площадках, но спрос на готовые производственные здания превышает предложение, отмечают в АИП. Поэтому в ближайшие пять лет там ждут сохранения высоких темпов создания новых парков.

Венера Петрова