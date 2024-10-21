Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Промышленники переселяются в парки

Мониторинг инвестиций

По итогам 2024 года накопленный объем инвестиций компаний — резидентов российских индустриальных парков может составить почти 2,5 трлн руб., из которых 2,041 трлн руб.— это вложения в производство и 450 млрд руб.— в инфраструктуру. Такой прогноз дает Ассоциация индустриальных парков (АИП) России. В 2030 году этот показатель может увеличиться до 3,4 трлн руб. (около 2,8 трлн руб. и 630 млрд руб. соответственно).

В ассоциации отмечают, что сейчас сложился баланс между российскими и зарубежными инвестициями в производство — накопленным итогом по результатам 2023 года отечественные вложения составили 1,025 трлн руб. (53%), иностранные — 894 млрд руб. (47%). Но далее АИП прогнозирует рост доли российских инвестиций — до 70% 2030 году. Ожидается, что средства будут приходить преимущественно из стран Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока.

Сейчас на территории индустриальных парков создано 5,2 тыс. производств, к 2030 году показатель может превысить 8 тыс. Число созданных резидентами индустриальных парков рабочих мест увеличилось с 2013 года в пять раз, более чем до 300 тыс.— к 2030 году показатель может вырасти до 500 тыс.

По данным АИП, сейчас в РФ — более 400 индустриальных парков (создаваемых и действующих), расположенных в 73 регионах страны. Даже при умеренном прогнозе к 2030 году их будет порядка 530, полагают в ассоциации. По словам исполнительного директора АИП Дениса Журавского, среднегодовой темп прироста числа индустриальных парков за период наблюдений ассоциации (с 2013 года) составляет 18%.

Такой бурный рост объясняется массовым переходом промышленных компаний от эксплуатации собственных промышленных зданий к использованию профессиональных площадок для размещения производств. Ранее похожие процессы шли в сегментах офисной, торговой и складской недвижимости, где доля профессиональных операторов теперь приближается к 100%. В промышленной сфере пока только 20–30% производств размещается на профессионально управляемых площадках, но спрос на готовые производственные здания превышает предложение, отмечают в АИП. Поэтому в ближайшие пять лет там ждут сохранения высоких темпов создания новых парков.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...