Детсад пристроили к театру кукол

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего начальника «Службы заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрия Куданцева. Он был задержан в Петропавловске-Камчатском по уголовному делу о махинациях при строительстве театра и детсада и доставлен в Москву, где по решению суда, удовлетворившего ходатайство ГСУ СКР, помещен в СИЗО. Защита добивается освобождения фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В отношении Дмитрия Куданцева возбудили сразу два уголовных дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий при выполнении работ в театре кукол, а также при приемке детского сада в селе Тиличики, построенного в рамках нацпроекта «Демография». Позже оба дела соединили в одно производство. Подозреваемого задержали, а затем доставили в Москву, где Басманный райсуд арестовал его на два месяца.

«Служба заказчика министерства строительства Камчатского края», начальником которой был Дмитрий Куданцев, выполняет функцию посредника при заказе строительства крупных объектов на Камчатке на деньги из бюджета края. Свой пост господин Куданцев покинул весной 2023 года.

Уже в ноябре его задержали в связи с возбуждением уголовного дела, связанного со строительством очистных сооружений в городе Вилючинске.

Тогда при возведении объекта подрядчик допустил нарушения, которые не позволяют его полноценно эксплуатировать. Господин Куданцев, однако, выдал положительное заключение на ввод здания в эксплуатацию. Другой эпизод уголовного дела был связан со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник»: сначала учреждение господина Куданцева затягивало сроки сдачи объекта, затем, после ввода в эксплуатацию, здание быстро пришло в негодное состояние. Стоимость работ и материалов, по данным информационного агентства КАМ 24, оценили в 720 млн руб. На время расследования этого дела господин Куданцев был помещен под домашний арест.

Согласно сообщению управления Генпрокуратуры по ДФО о новом уголовном деле, при постройке театра кукол Дмитрий Куданцев одобрил проведение внутренней отделки здания учреждения культуры, несмотря на то что еще не были окончены работы по монтажу купола. В итоге объект залило осадками, что привело к повреждению внутреннего интерьера и несущих конструкций. Кроме того, по данным правоохранителей, «возведение театра кукол началось еще в 2014 году, за это время сменились четыре подрядные организации, допущены многочисленные нарушения нормативных технических документов». Для ремонта здания из-за действий чиновника потребуется еще 90 млн руб.

Также господина Куданцева обвиняют в том, что он превысил должностные полномочия при приемке недостроенного детского сада. «Несмотря на то что объект построен подрядчиком с грубыми нарушениями строительных норм и правил, связанных с непринятием надлежащих мер по обустройству фундамента, бывший руководитель службы заказчика в 2021 году подписал документы о приемке и оплате работ и вводе в эксплуатацию детского сада. Вместе с тем спустя три года в здании специалистами обнаружены дефекты несущих конструкций, трещины на стенах и перекрытиях»,— пояснили в прокуратуре. Сейчас отдельные части здания находятся в аварийном состоянии, из-за чего, например, занятия пришлось перенести в один из корпусов средней школы. Таким образом, региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 500 млн руб.

На днях Басманный суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей до 13 декабря. В соответствующем ходатайстве следствие указало, что в случае изменения меры пресечения экс-чиновник может оказать давление на свидетелей или скрыть и уничтожить доказательства.

Адвокат обвиняемого Алексей Цаплин сообщил “Ъ”, что с решением суда они с подзащитным не согласны и уже подали апелляционную жалобу. «Документы, которые господин Куданцев якобы может уничтожить, были давно изъяты следственными органами. Свидетели, на которых он, предположительно, может надавить, в деле не фигурируют»,— пояснил адвокат.

Продление срока самого расследования он связывает с тем, что по делу назначено большое количество экспертиз, связанных в том числе с анализом почвы, на которой были возведены фигурирующие в деле строительные объекты. «Дело осложняется тем, что из-за наступления заморозков в регионе эти экспертизы невозможно будет провести до весны»,— уточнил защитник. Свою вину во вменяемых ему преступлениях Дмитрий Куданцев не признает.

Ефим Брянцев