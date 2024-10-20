Двенадцатый тур
«Акрон»—«Зенит» 0:5
Мостовой, 16, 39; Кассьерра, 45; Гонду, 52; Артур, 85. Удаление: Савичев («Акрон»), 75 (2 ж. к.)
«Ахмат»—«Факел» 2:3
Талал, 13; Камилов, 33 — Каштанов, 16, 90+4; Марков, 77 (пен.)
«Пари Нижний Новгород»—«Ростов» 1:1
Царукян, 75 — Осипенко, 90+2 (пен.)
«Химки»—«Локомотив» 2:0
Бакаев, 54, 60
«Спартак»—«Краснодар» 0:3
Ленини, 8; Са, 45; Медина, 90+6 (автогол)
«Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1
Мусаев, 56
«Оренбург»—«Крылья Советов» 2:2
Марин, 72 (пен.), 90+3 — Сергеев, 11; Печенин, 31. Удаление: Костанца («Крылья Советов»), 68
«Рубин»—«Динамо» (М) 0:4
Тюкавин, 4 (пен.); Артур, 38 (пен.); Бальбуэна, 62; Гладышев, 89
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 9 3 0 25:5 30
2. «Зенит» 9 2 1 28:4 29
3. «Локомотив» 9 0 3 26:16 27
4. ЦСКА 7 2 3 22:7 23
5. «Динамо» 7 2 3 23:12 23
6. «Спартак» 5 4 3 17:12 19
7. «Рубин» 4 3 5 14:19 15
8. «Ростов» 3 4 5 14:21 13
9. «Крылья Советов» 3 3 6 11:17 12
10. «Акрон» 3 3 6 16:25 12
11. «Нижний Новгород» 3 3 6 12:22 12
12. «Динамо» (Мх) 2 5 5 5:10 11
13. «Химки» 2 5 5 11:20 11
14. «Факел» 2 4 6 8:20 10
15. «Оренбург» 1 5 6 14:22 8
16. «Ахмат» 0 6 6 9:23 6