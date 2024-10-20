Двенадцатый тур

«Акрон»—«Зенит» 0:5

Мостовой, 16, 39; Кассьерра, 45; Гонду, 52; Артур, 85. Удаление: Савичев («Акрон»), 75 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Факел» 2:3

Талал, 13; Камилов, 33 — Каштанов, 16, 90+4; Марков, 77 (пен.)

«Пари Нижний Новгород»—«Ростов» 1:1

Царукян, 75 — Осипенко, 90+2 (пен.)

«Химки»—«Локомотив» 2:0

Бакаев, 54, 60

«Спартак»—«Краснодар» 0:3

Ленини, 8; Са, 45; Медина, 90+6 (автогол)

«Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1

Мусаев, 56

«Оренбург»—«Крылья Советов» 2:2

Марин, 72 (пен.), 90+3 — Сергеев, 11; Печенин, 31. Удаление: Костанца («Крылья Советов»), 68

«Рубин»—«Динамо» (М) 0:4

Тюкавин, 4 (пен.); Артур, 38 (пен.); Бальбуэна, 62; Гладышев, 89

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 9 3 0 25:5 30

2. «Зенит» 9 2 1 28:4 29

3. «Локомотив» 9 0 3 26:16 27

4. ЦСКА 7 2 3 22:7 23

5. «Динамо» 7 2 3 23:12 23

6. «Спартак» 5 4 3 17:12 19

7. «Рубин» 4 3 5 14:19 15

8. «Ростов» 3 4 5 14:21 13

9. «Крылья Советов» 3 3 6 11:17 12

10. «Акрон» 3 3 6 16:25 12

11. «Нижний Новгород» 3 3 6 12:22 12

12. «Динамо» (Мх) 2 5 5 5:10 11

13. «Химки» 2 5 5 11:20 11

14. «Факел» 2 4 6 8:20 10

15. «Оренбург» 1 5 6 14:22 8

16. «Ахмат» 0 6 6 9:23 6