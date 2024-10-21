К КоАП подводят электричество

Минюст представит сегодня в Белом доме план цифровизации административного делопроизводства. Оно затрагивает все «несудебные» штрафы и предписания, от нарушений ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок госорганами бизнеса. Оформленная двумя проектами федеральных законов реформа предполагает введение единого порядка электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях, а также запуск электронного документооборота и возможность участия в рассмотрении дел удаленно в формате телеконференций. Запускать новые порядки в условиях жесткого бюджета предполагается «при наличии технической возможности». Впрочем, ускорение и удешевление делопроизводства будут подталкивать госорганы к расширению новаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если реформа правительства заработает, выступать в суде или контролирующем органе по административным делам гражданам и компаниям станет можно и без клетки

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Если реформа правительства заработает, выступать в суде или контролирующем органе по административным делам гражданам и компаниям станет можно и без клетки

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сегодня комиссия по законопроектной деятельности Белого дома под руководством вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко рассмотрит два проекта доработанных по его поручению федеральных законов, регламентирующих введение электронного документооборота при административном производстве. Документы вносят поправки к КоАП и к закону-спутнику о введении КоАП в действие и согласованы широким кругом участников от Верховного суда, Главного правового управления президента, Банка России и Генпрокуратуры до Минэкономики, Минцифры, МВД и Института сравнительного правоведения.

Предполагается, что цифровизация взаимодействия граждан и юрлиц с органами власти по делам об административных правонарушениях будет «мягкой» — электронные документы (включая повестки, протоколы, заявления, ходатайства и т. п.) будут эквивалентны бумажным с оговоркой «при наличии технической возможности».

На тех же условиях суды и госорганы, уполномоченные принимать решения по делам об административных правонарушениях, смогут разрешать участникам процесса присутствовать на заседаниях удаленно, в режиме ВКС и телеконференций.

Сейчас из составов КоАП наиболее «оцифрованы» дела о нарушениях ПДД, которые регистрируются дорожными камерами и описываются ГИБДД автоматически, а решения доступны в электронном виде (в том числе для обжалования) на портале госуслуг. Проекты Минюста же узаконивают возможность единого порядка извещения и направления процессуальных документов участнику производства по любому делу об административном правонарушении. Сейчас этот вопрос законодательно не урегулирован и разрешается отдельными актами Верховного суда или самих административных органов. В качестве «каналов связи» в законопроектах перечислены личные кабинеты юрлиц и индивидуальных предпринимателей, электронные средства связи (например, e-mail), системы электронного документооборота участника производства по делу и «информационная система, определенная Верховным Судом или Судебным департаментом при Верховном Суде» (вероятно, ГАС «Правосудие» или один из ее модулей) по всем административным делам.

Электронный обмен процессуальными документами между госорганами и правонарушителями, как и участие последних в заседаниях по административным делам через веб-конференции (сейчас это возможно только по судебной видео-конференц-связи, для которой «удаленному» участнику нужно лично присутствовать в суде по месту пребывания), позволит бизнесу и гражданам непосредственно отстаивать свои интересы в процессе разбирательства, находясь в других городах и даже странах. Это расширит репрезентативность рассмотрения административных дел и оперативность принятия решений, сказали “Ъ” в аппарате господина Григоренко, назвав проекты «важным шагом к снижению административной нагрузки на бизнес и упрощению взаимодействия между предпринимателями и контрольными органами» и уточнив, что сейчас «необходимость личного участия правонарушителей в процессе рассмотрения дел создает дополнительные сложности и затраты как для бизнеса, так и для государственных структур. Таким образом, предприниматели смогут сосредоточиться на своей деятельности, не отвлекаясь на необходимость присутствия на заседаниях и предоставление бумажных копий документов».

Проекты Минюста, по данным “Ъ”, после внесения ряда технико-юридических правок принципиально согласованы главным правовым управлением Кремля при условии учета в них поправок ФСБ о том, что служба разработает регламент и криптографические требования к организации «удаленного доступа».

Одна из основных причин «плавного» введения электронного документооборота в КоАП, как следует из переписки ведомств по поводу законопроектов (есть у “Ъ”),— отсутствие в бюджете средств на повсеместную цифровизацию данной сферы. Как напомнил коллегам Минфин, дополнительных ассигнований для судебного департамента и ГАС «Правосудие» в казне не резервировалось и проводить работы придется в рамках уже установленных лимитов, выделенных ему на финансирование судебной власти и Минцифры на цифровизацию госуправления в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

Таким образом, де-факто цифровизация КоАП реализуется в рамках широкого пилотного проекта. Впрочем, аналогичные реформы (от регуляторной гильотины до электронного обжалования в сфере контроля и надзора), как показывает опыт Белого дома, постепенно превращаются из «рамочных» в обязательные за счет роста эффективности и скорости процессов в цифровизованной части регуляторного поля. Оценок роста бюджетных доходов документы правительства не содержат, однако если вспомнить кратный рост собираемости «дорожных» штрафов после интеграции камер с госуслугами, с высокой вероятностью дополнительные средства, которые можно будет направить на расширение «цифры» в административной сфере, найдутся у Минфина уже в ближайшие годы.

Олег Сапожков