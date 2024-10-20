Суд учел новые требования «Новитэна» к банкротящейся липецкой УК «Порядок»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление местного поставщика энергоресурсов ООО «Новитэн» о включении еще 248,5 тыс. руб. в реестр требований кредиторов местной же управляющей компании (УК) «Порядок». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В эту сумму оценена задолженность за электроэнергию, потребленную с июля 2022 года по апрель 2023-го. С заявлением «Новитэн» обратился в мае.

Также в начале октября суд включил в реестр требований кредиторов «Порядка» 319,6 тыс. руб. в пользу Светланы Сокольских, оценившей в эту сумму ущерб и судебные расходы.

Банкротство «Порядка» инициировал «Новитэн». Изначально долг УК перед ним составлял 702,5 тыс. руб. К первому собранию кредиторов в конце июля 2024-го общая сумма задолженности составила 932,4 тыс. руб.

«Новитэн» обратился с иском в арбитражный суд региона в апреле 2023 года. Спустя год в отношении «Порядка» ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Сергея Гаркавенко. В сентябре компанию признали банкротом и ввели в ней конкурсное производство на пять месяцев, конкурсным управляющим утвердили господина Гаркавенко.

По данным Rusprofile, ООО «Порядок» было зарегистрировано в апреле 2017 года в Липецке. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Виктор Игонин. Генеральным директором до начала банкротства была Екатерина Чеглова. 2020 год компания отработала с выручкой в 3,4 млн руб. и чистой прибылью в 324 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Из ГИС ЖКХ следует, что действие лицензии «Порядка» на управление домами была прекращена в июле 2023 года.

Алина Морозова