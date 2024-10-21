Рождены, чтоб глянец сделать былью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не будет чрезмерной смелостью сказать, что минувшая светская неделя в Москве была сплошным задуванием свечей на торте: один день рождения тут же сменялся другим. Первым в списке был лидер светского телеграмовещания «Антиглянец». Причем админы канала — Наталия Архангельская, Юлия Пош и Татьяна Столяр — к восьмому году непрерывного труда достигли такого уровня просветленности, что объявили «несветскую вечеринку».

Позиция, вызывающая уважение,— однако идея в целом провалилась. Всем бы такие светские вечеринки, какой у «Антиглянца» была несветская!

Действительно, не было фотозоны и фотографов, требующих сосредоточенного позирования. Да, караоке находилось в основном месте празднования, а не предлагалось в качестве дополнительной опции after-party в другом месте, как это частенько бывает. Наконец, отсутствовали некоторые гости из числа тех, кого обычно приглашают не по любви, а по обязанности. Вот в общем-то и все. Именинницы были нарядны, на «белковом столе» стояла черная икра, а также морские жители; с цветами и почестями к ним приехали Андрей Малахов, Елена и Олег Байбаковы, Ирина и Борис Зарьковы, Яна Рудковская, Виктория Шелягова. Впрочем, главной звездочкой стала Анна Седокова. Свежеразведенная певица была со всеми мила и не отказывалась петь в караоке ни чужие песни, ни хиты группы «Виа Гра». Так были составлены новые артистические конфигурации, ну а вечеринка завершилась ближе к утру.

Следующий день рождения вовсе не выглядел таковым. Девелопер MR Group, который поддерживает сейчас некоторые важные театры, будь то Большой или Театр на Бронной, пригласил друзей и партнеров на премьеру «Гамлета» Юрия Погребничко в театр «Около дома Станиславского». Этот театр совсем не Большой — но ему поддержка такой компании, понятно, намного важнее. Хотя театр находится в Вознесенском переулке, в шаге от пересечения культурных, гастрономических и светских траекторий, многие гости — а среди них были Дмитрий Мазепин, Дмитрий Десятников, Александр Цимайло, Николай Ляшенко, Вероника Варданян, Анна Меликян, Наталья Гольденберг — признавались, что пришли сюда впервые или были «когда-то давно». Гостям выдавали платочки «для эмоций» с вышитой цитатой из перевода Пастернака: «Гораций, в мире много кой-чего, что вашей философии не снилось».

Гамлет, он же артист Качалов, невесело пел про поезд Воркута—Ленинград и Владимирский централ, перемежая этими тоже, в общем, бессмертными строчками свои рассуждения о том, есть ли Гамлет видение обитателей Эльсинора, или, напротив, обитатели Эльсинора — лишь видение Гамлета.

Вполне в духе такой туманности выяснилось, что в этот вечер отмечала день рождения гендиректор MR Group Мария Литинецкая. Она хоть и произнесла несколько слов перед началом спектакля, но вовсе не о себе.

Еще один день рождения, напротив, нисколько не скрывался. Это был коктейль по случаю десятилетия фонда Инны Баженовой In Artibus. Праздновали у себя, на Пречистенской набережной, где идет выставка рисунков Владимира Вейсберга — художника, важного для госпожи Баженовой, а потому и плотно вписанного в историю ее арт-фонда. Это уже четвертая его выставка за десять лет, а в ближайших планах — создание отдельного фонда. В духе нового времени хозяйка вечера приехала с изрядным опозданием: самолет не успел на стыковку, так что пришлось появиться примерно в одно время с тортом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”