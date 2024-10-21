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Коммерсантъ FM
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Рождены, чтоб глянец сделать былью

Евгения Милова о светских событиях недели

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не будет чрезмерной смелостью сказать, что минувшая светская неделя в Москве была сплошным задуванием свечей на торте: один день рождения тут же сменялся другим. Первым в списке был лидер светского телеграмовещания «Антиглянец». Причем админы канала — Наталия Архангельская, Юлия Пош и Татьяна Столяр — к восьмому году непрерывного труда достигли такого уровня просветленности, что объявили «несветскую вечеринку».

Позиция, вызывающая уважение,— однако идея в целом провалилась. Всем бы такие светские вечеринки, какой у «Антиглянца» была несветская!

Действительно, не было фотозоны и фотографов, требующих сосредоточенного позирования. Да, караоке находилось в основном месте празднования, а не предлагалось в качестве дополнительной опции after-party в другом месте, как это частенько бывает. Наконец, отсутствовали некоторые гости из числа тех, кого обычно приглашают не по любви, а по обязанности. Вот в общем-то и все. Именинницы были нарядны, на «белковом столе» стояла черная икра, а также морские жители; с цветами и почестями к ним приехали Андрей Малахов, Елена и Олег Байбаковы, Ирина и Борис Зарьковы, Яна Рудковская, Виктория Шелягова. Впрочем, главной звездочкой стала Анна Седокова. Свежеразведенная певица была со всеми мила и не отказывалась петь в караоке ни чужие песни, ни хиты группы «Виа Гра». Так были составлены новые артистические конфигурации, ну а вечеринка завершилась ближе к утру.

Следующий день рождения вовсе не выглядел таковым. Девелопер MR Group, который поддерживает сейчас некоторые важные театры, будь то Большой или Театр на Бронной, пригласил друзей и партнеров на премьеру «Гамлета» Юрия Погребничко в театр «Около дома Станиславского». Этот театр совсем не Большой — но ему поддержка такой компании, понятно, намного важнее. Хотя театр находится в Вознесенском переулке, в шаге от пересечения культурных, гастрономических и светских траекторий, многие гости — а среди них были Дмитрий Мазепин, Дмитрий Десятников, Александр Цимайло, Николай Ляшенко, Вероника Варданян, Анна Меликян, Наталья Гольденберг — признавались, что пришли сюда впервые или были «когда-то давно». Гостям выдавали платочки «для эмоций» с вышитой цитатой из перевода Пастернака: «Гораций, в мире много кой-чего, что вашей философии не снилось».

Гамлет, он же артист Качалов, невесело пел про поезд Воркута—Ленинград и Владимирский централ, перемежая этими тоже, в общем, бессмертными строчками свои рассуждения о том, есть ли Гамлет видение обитателей Эльсинора, или, напротив, обитатели Эльсинора — лишь видение Гамлета.

Вполне в духе такой туманности выяснилось, что в этот вечер отмечала день рождения гендиректор MR Group Мария Литинецкая. Она хоть и произнесла несколько слов перед началом спектакля, но вовсе не о себе.

Еще один день рождения, напротив, нисколько не скрывался. Это был коктейль по случаю десятилетия фонда Инны Баженовой In Artibus. Праздновали у себя, на Пречистенской набережной, где идет выставка рисунков Владимира Вейсберга — художника, важного для госпожи Баженовой, а потому и плотно вписанного в историю ее арт-фонда. Это уже четвертая его выставка за десять лет, а в ближайших планах — создание отдельного фонда. В духе нового времени хозяйка вечера приехала с изрядным опозданием: самолет не успел на стыковку, так что пришлось появиться примерно в одно время с тортом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Светская хроника

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Директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина (вторая справа) перед началом закрытого показа спектакля «Гамлет» режиссера Юрия Погребничко в театре «Около дома Станиславского»

Директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина (вторая справа) перед началом закрытого показа спектакля «Гамлет» режиссера Юрия Погребничко в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Телеведущий Андрей Малахов и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Партнер-основатель и председатель совета управляющих UWC Dilijan College Вероника Зонабенд перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Партнер-основатель и председатель совета управляющих UWC Dilijan College Вероника Зонабенд перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Юрий Погребничко перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Режиссер Юрий Погребничко перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Амалия Мордвинова (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Актриса Амалия Мордвинова (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов и режиссер Анна Меликян перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Телеведущий Андрей Малахов и режиссер Анна Меликян перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Предприниматель Дмитрий Мазепин (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Предприниматель Дмитрий Мазепин (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Журналистка Наталья Лучанинова перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Журналистка Наталья Лучанинова перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент фонда In Artibus Инна Баженова (слева) и директор Департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова на коктейле, посвященном 10-летию фонда, в офисе In Artibus Foundation

Президент фонда In Artibus Инна Баженова (слева) и директор Департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова на коктейле, посвященном 10-летию фонда, в офисе In Artibus Foundation

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский, основательница арт-галереи ULM Ольга Герасько и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Слева направо: искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский, основательница арт-галереи ULM Ольга Герасько и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор фонда In Artibus Екатерина Кудряшова (слева) и PR-директор ярмарки молодого современного искусства Blazar Яна Джанджгава (справа на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Директор фонда In Artibus Екатерина Кудряшова (слева) и PR-директор ярмарки молодого современного искусства Blazar Яна Джанджгава (справа на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак (вторая слева на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак (вторая слева на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Предприниматель, основатель OFFPRICE Петр Коваленко и руководитель отдела по работе с частными патронами Музея «Гараж» Полина Орлова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Предприниматель, основатель OFFPRICE Петр Коваленко и руководитель отдела по работе с частными патронами Музея «Гараж» Полина Орлова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-консультант Юлия Гамольская и коллекционер Роман Бабичев на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Арт-консультант Юлия Гамольская и коллекционер Роман Бабичев на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак и искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак и искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент фонда In Artibus Инна Баженова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Президент фонда In Artibus Инна Баженова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор фонда In artibus Екатерина Кудряшова (справа) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Директор фонда In artibus Екатерина Кудряшова (справа) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина (вторая справа) перед началом закрытого показа спектакля «Гамлет» режиссера Юрия Погребничко в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов и директор бутика Cartiеr Татьяна Торчилина перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Партнер-основатель и председатель совета управляющих UWC Dilijan College Вероника Зонабенд перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Юрий Погребничко перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Амалия Мордвинова (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов и режиссер Анна Меликян перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Предприниматель Дмитрий Мазепин (справа) перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Журналистка Наталья Лучанинова перед началом спектакля «Гамлет» в театре «Около дома Станиславского»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент фонда In Artibus Инна Баженова (слева) и директор Департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова на коктейле, посвященном 10-летию фонда, в офисе In Artibus Foundation

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский, основательница арт-галереи ULM Ольга Герасько и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор фонда In Artibus Екатерина Кудряшова (слева) и PR-директор ярмарки молодого современного искусства Blazar Яна Джанджгава (справа на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак (вторая слева на переднем плане) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Предприниматель, основатель OFFPRICE Петр Коваленко и руководитель отдела по работе с частными патронами Музея «Гараж» Полина Орлова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-консультант Юлия Гамольская и коллекционер Роман Бабичев на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак и искусствовед, арт-менеджер Михаил Каменский на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент фонда In Artibus Инна Баженова на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор фонда In artibus Екатерина Кудряшова (справа) на коктейле, посвященном 10-летию фонда In Artibus

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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