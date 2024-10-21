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«Ригла» продолжает расширяться в Петербурге

за счет покупки других игроков

Аптечная сеть «Ригла», входящая в АО «Протек», приобрела три компании из сферы розничной торговли фармпродукцией в Санкт-Петербурге. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ сделки и согласовала ее. Эксперты считают, что, хотя «Ригла» находится в топе лидеров, покупка существенно не повлияет на ее портфель, зато поможет расширить присутствие в городе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соглашение касается приобретения 99,9% долей в уставных капиталах ООО «Аптека 52», у которого один магазин в Ленобласти, ООО «Вита+» с двумя площадками (во Всеволожском районе и на Большой Зелениной улице в Петербурге) и ООО «Первая аптека» с двумя точками во Всеволожском районе.

ООО «Ригла» объединяет около 4,7 тыс. аптек в 58 регионах России. Компания работает под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека». По данным «СПАРК» за 2023 год, ее выручка достигла 58,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.

В «Ригле» уточнили, что с начала года в Петербурге и Ленобласти было открыто 67 аптечных точек, преимущественно под брендом «Здравсити аптека», из них 15 перешли к сети в результате сделки с «Народная аптека». «До конца года сеть планирует развивать присутствие в регионе в основном за счет органического открытия аптек, способствуя улучшению сервиса и качества услуг в аптечном ритейле»,— рассказали в компании.

В августе «Ригла» приобрела 375 аптек под торговыми марками Farmani и «Аптечество». Согласно условиям сделки, компания стала владельцем восьми точек в Петербурге, 36 — в Московском регионе, 247 — в Нижегородской области. Остальные 84 расположены в Республике Марий Эл, Владимирской, Кировской и Калужской областях. Среднемесячная выручка на одну аптеку Farmani и «Аптечество», как уточнили в аналитическом агентстве «Альфарм», за первое полугодие 2024-го составила 2,29 млн рублей.

В рамках нового соглашения сеть приобрела еще и девять юрлиц в других регионах России: Нижнем Новгороде, Москве, Кировской и Калужской областях. Проведенную сделку эксперты оценили в 2,5 млрд рублей без учета возможных долгов, сама компания ее цену не разглашает.

Всего в Петербурге зарегистрировано 259 компаний, занимающихся продажей лекарств. Их общая выручка за прошлый год составила около 76,9 млрд рублей, следует из данных «СПАРК».

Из местных сетей лидирует ООО «Эркафарм Северо-Запад» с выручкой за 2023 год в 14,8 млрд рублей при 477 торговых площадках в регионе, после идет АО «Петербургские аптеки», у которого 86 магазинов в городе. Компании заработали в 2023-м 8,3 млрд рублей, но чистая прибыль составила только 74,2 млн рублей.

Несмотря на самую большую доходность, «Эркафарм» является наиболее убыточным предприятием. За указанный период его потери составили 739,6 млн рублей. Из-за чего действительным лидером рынка можно считать ООО «Корн» (материнская компанию ООО «Невис»), с чистой прибылью 205 млн рублей за 2023 год.

Крупнейшим игроком в России остается ООО «АСНА» с 17,6 % рынка. Союз объединяет несколько сетей аптек («Фармакон», «Фармация», МИЦАР, «Наш доктор» и «Медбиолайн»). В топ-5 по версии DSM Group входит «Апрель» с долей 8,7% на конец первого полугодия 2024-го. Число магазинов сети выросло с 7,4 тыс. до 8 тыс. Кроме того, в рейтинг включена «Имплозия», у которой на тот же период доля рынка равнялась 5,5%, а количество филиалов выросло до 6 тысяч.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что среди всех федеральных игроков в Петербурге главенствует «Ригла». Затем идет краснодарская сеть «Апрель», принадлежащая предпринимателю Вадиму Анисимову. В городе у компании 68 аптек. Лидером по количеству магазинов является московская группа ООО «36,6», работающая под брендами «Горздрав», «36,6», «ЛекОптТорг» и имеющая 377 магазинов.

Как отметил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, компания занимает первое место по объему продаж, поэтому приобретение новых юрлиц поможет ей масштабироваться в городе. При этом существенно сделка на долю «Риглы» на рынке не повлияет.

Стефания Барченкова

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