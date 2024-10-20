Президентские выборы в Молдавии признали состоявшимися, поскольку явка на них превысила необходимую треть избирателей. По данным Центризбиркома, к 16:00 мск явка достигла 39,31%. Всего проголосовали более 1 млн избирателей. Вместе с выборами президента в Молдавии проходит референдум о вступлении страны в Евросоюз. Голосования продлятся до 21:00.

Выборы президента и референдум по евроинтеграции стартовали сегодня, 20 октября. На президентский пост претендуют 11 кандидатов. Среди них — баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. В случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 3 ноября.

Избирательные участки для граждан Молдавии открыты в том числе в Москве. В этом году число участков по сравнению с выборами 2021 года сократили с 17 до 2. МИД РФ заявлял, что молдавская сторона заготовила только 10 тыс. бюллетеней для избирателей в России, хотя в стране проживают 500 тыс. граждан Молдавии.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «На "Победу" с чистой совестью».