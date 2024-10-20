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Коммерсантъ FM
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Следствие пришло к «Открытию»

Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе

Как стало известно “Ъ”, хищение порядка 3 млрд руб. инкриминируется заочно арестованному Мещанским судом Москвы экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву. По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал за границу. Теперь МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.

Дмитрий Ромаев

Дмитрий Ромаев

Фото: «ФК Открытие»

Дмитрий Ромаев

Фото: «ФК Открытие»

Следственный комитет России и следственный департамент МВД уже более шести лет расследуют уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие», выведшего из кредитного учреждения, по данным силовиков, сотни миллиардов. Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды. Практически все они касаются тех или иных бывших руководителей «Открытия», которые уже давно обосновались за границей.

Так произошло и с 53-летним экс-председателем правления банка «ФК Открытие» Дмитрием Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский райсуд столицы. Уголовное дело в отношении него по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД возбудил в 2023 году. По данным “Ъ”, речь в материалах расследования идет о событиях 2016–2017 годов. В то время Дмитрий Ромаев, успевший до прихода в 2008 году в «Открытие» поработать в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс», был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга».

До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», являлось одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако затем банк был санирован ЦБ и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 млрд руб.

Схема, по которой, по данным следствия, из банка были выведены деньги, оказалась стандартной — ее использовали и другие находящиеся ныне за границей бывшие топ-менеджеры «Открытия». Господин Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли 3 млрд руб. Сама фирма, род деятельности которой “Ъ” установить не удалось, с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации.

В 2018 году, когда правоохранители начали расследование хищения денег из «Открытия», Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital со штаб-квартирой в Нидерландах, где возглавил совет директоров. Впрочем, сам экс-банкир после этого якобы еще два года проживал в Москве. В Объединенные Арабские Эмираты он улетел 18 февраля 2020 года, через несколько дней после того, как Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб. из средств банка «ФК Открытие».

Сейчас Дмитрий Ромаев, имеющий помимо российского еще и кипрское гражданство, по данным источника “Ъ”, проживает в Монако.

Помимо Бориса Минца, Дмитрия Ромаева и сменившего его на посту председателя правления Евгения Данкевича (находится в розыске) обвиняемыми в многомиллиардных хищениях из банка «Открытие» являются также основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. Последние двое, как полагают в следственном департаменте МВД, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить более 100 млрд руб., которые вывели за границу на счета подконтрольных им структур. Вадим Беляев в августе 2017 года уехал в США, где, взяв фамилию отца и став Вадимом Вольфсоном, сейчас и проживает. Его предполагаемый сообщник Михаил Назарычев в марте 2020 года перебрался в Израиль.

Кстати, одно из первых уголовных дел о хищениях из банка «ФК Открытие» еще в 2018 году до суда довело УВД по Центральному округу Москвы. Само кредитное учреждение фигурировало в нем в качестве потерпевшей стороны, как и во всех последующих делах, а вот бывшие топ-менеджеры проходили по нему свидетелями. Под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) тогда пошли экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Как уже рассказывал “Ъ”, им вменили манипуляции с принадлежащими банку «ФК Открытие» ценными бумагами, в результате чего у последнего было похищено более 251 млн руб. Другой эпизод касался мошенничества с аргентинскими варрантами (ценными госбумагами) на внебиржевом рынке, купленными банком по заведомо завышенной цене — почти за $214 млн.

В общей сложности, по подсчетам следствия, обвиняемые похитили из банка около 4,5 млрд руб.

Впрочем, Таганский суд это дело рассматривать отказался, констатировав, что из обвинительного заключения непонятно, что, где и когда совершил каждый из подсудимых. После того как материалы вернули прокурору, а тот — в УВД, в суд оно больше не поступало. Как сообщил “Ъ” адвокат одного из обвиняемых, следователь, дождавшись истечения сроков давности, прекратил его по не реабилитирующим фигурантов обстоятельствам.

Олег Рубникович

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