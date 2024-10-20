Минздрав Газы: число погибших при ударе Израиля по сектору Газа достигло 87

Минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв в результате удара Израиля по анклаву увеличилось как минимум до 87, передает «Аль-Джазира». Еще более 40 человек получили травмы.

Удар был нанесен по району Бейт-Лахия на севере Газы. Правительство анклава сообщило о повреждении нескольких жилых домов. Спасательные работы осложняются отключением связи и завалами на дорогах.

Армия обороны Израиля сообщала, что за последние сутки военные атаковали «около 175 террористических целей» в секторе Газа и Ливане. Ранее власти анклава сообщали об ударе по индонезийской больнице в Бейт-Лахии. Палестинские СМИ писали, что в районе идут наземные бои.

Война в секторе Газа началась 7 октября 2023 года после нападения движения «Хамас» на Израиль. Тогда погибли 1,2 тыс. израильтян, около 5,4 тыс. получили ранения, еще более 200 были взяты в плен. Израиль объявил ответную военную операцию, в результате которой более 42 тыс. палестинцев погибли, около 98 тыс. пострадали.

О войне на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».