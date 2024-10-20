Воронежский «Полюс» не смог продать 115 га за 104 млн рублей
Никто не заявился на торги путем публичного предложения по продаже 115 га АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» (входит входит в местный концерн «Созвездие», который контролируется «Ростехом», но управляется ГК «Динамика»). В связи с этим тендер был признан несостоявшимся, следует из его документации.
Начальная цена лота составляла 104,3 млн руб., цена отсечения — 52,2 млн руб.
Участок, который пытались реализовать, находится в 65 км от Воронежа, между селом Красный Лиман 2-й и поселком Отделение №3 совхоза Победа Октября на расстоянии 2 км от автодороги регионального значения Р-298.
Как воронежский «Полюс» попал под украинские санкции — в публикации «Ъ-Черноземье».